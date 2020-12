Wpłynęły 2273 zgłoszenia w ramach konsultacji dotyczących narodowej strategii szczepień. To pokazuje, jak ważna jest to sprawa - przekazał Michał Dworczyk, szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień. - Zakładana wydajność systemu to ok. 3,4 mln szczepień miesięcznie - poinformował.

15 lub 16 grudnia ma zostać przedstawiona mapa punktów szczepień. Jak przekazał Dworczyk, zgłosiło się ponad 8,3 tys. zespołów, chętnych do realizacji szczepień przeciw COVID-19.



Rząd przygotowuje się do narodowej akcji szczepień przeciwko koronawirusowi. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział w Polsat News, że oprócz planowanych około 8 tys. małych punktów szczepień "w każdej gminie", rząd chce utworzyć duże centra szczepień.

- Po tym jak skończy się pierwszy nabór (na punkty szczepień - red.) podejmiemy decyzję, co do tworzenia dużych centrów szczepień. To jest model niemiecki - powiedział Michał Dworczyk w programie "Graffiti".

W Niemczech do połowy grudnia ma być utworzonych kilkadziesiąt dużych centrów szczepień. Mają one być rozmieszczone na terenie całego kraju i umożliwiać zaszczepienie wszystkim obywatelom codziennie w godzinach od 9 do 19.

