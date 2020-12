Nie wykluczamy, że powrót dzieci klas 1-3 do szkół będzie możliwy, zależy to od sytuacji epidemiologicznej za dwa tygodnie - poinformował w czasie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Paweł Krawczyk /INTERIA.PL

Premier zwracał uwagę na to, że wszystko zależy od nas samych i od tego, jak będziemy podchodzić do obostrzeń. Podkreślał przy tym, że rząd nie chce przewidywać, jak sytuacja będzie wyglądała za miesiąc.

Reklama

- Musimy obserwować, co dzieje się wokół Polski. Wokół nas rośnie trzecia fala koronawirusa. Musimy być jak najmądrzejsi przed szkodą - powiedział Morawiecki, dodając, że przewidywania mogą nie uwzględnić znaczących zmian w przebiegu pandemii.

- Powrót dzieci z klas 1-3, 1-4 będzie możliwy, ale nie możemy przesądzić, że tak się stanie. Będzie to zależało od sytuacji za dwa tygodnie i od naszej wspólnej odpowiedzialności - poinformował Morawiecki.



Ekspertka ostrzega

Kwestię ewentualnego powrotu najmłodszych uczniów do nauczania stacjonarnego skomentowała prof. Anna Piekarska z Katedry Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalistka przestrzega przed tym, że w styczniu może wystąpić w Polsce trzecia fala pandemii.

- Słyszałam, że rozważany jest powrót najmłodszych do szkół i będzie to poprzedzone badaniami przesiewowymi u nauczycieli i myślę, że jednocześnie także szczepieniem nauczycieli. Jak kania dżdżu czekamy na uruchomienie edukacji, bo to - mówiąc kolokwialnie - rozwala gospodarkę i stosunki społeczne, ale myślę, że jest jeszcze za wcześnie, by podjąć tę decyzję - zaznaczyła prof. Anna Piekarska, która jest kierownikiem Katedry Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zdaniem lekarki chorób zakaźnych, która jest też m.in. członkinią rady medycznej przy głównym doradcy premiera ds. COVID-19, przy dużej dynamice epidemii wręcz niemożliwe jest, by strategiczne decyzje - jak np. o otwarciu szkół - nie były podejmowane w trybie doraźnym.

- Wszyscy denerwują się, że decyzje są podejmowane w ostatniej chwili, ale tak przebiega ta epidemia. Jedyne, czego nie mamy, to czas. Sytuacja jest dynamiczna. Wciąż obawiamy się, że w połowie stycznia, właśnie wtedy, gdy dzieci miałyby wrócić do szkół po feriach, nastąpi trzecia fali epidemii. Trzytygodniowy lockdown ma tę falę zdecydowanie złagodzić i ją skrócić. Mam nadzieję, że tak się stanie, a to zależy od tego, czy będziemy przestrzegać, czy też obchodzić ograniczenia" - wyjaśniła.