Żołnierze będą pobierali próbki do badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 we wszystkich punktach w Polsce - poinformował we wtorek 20 października szef MON Mariusz Błaszczak. Zapewnił, że wojskowi mają do tego odpowiednie przeszkolenie.

"Żołnierze będą pobierali próbki do badań na obecność koronawirusa we wszystkich punktach w Polsce. Wojskowi mają odpowiednie przeszkolenie i sprawdzili się podczas pierwszej fali epidemii. Tylko dziś w walkę z koronawirusem zaangażowanych jest 2415 żołnierzy" - napisał we wtorek na Twitterze Błaszczak.



Wczoraj przedstawiciele rządu informowali, że w punktach drive-thru, gdzie są pobierane wymazy od osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem, zamiast personelu medycznego będa pracowali przeszkoleni żołnierze. "To nie jest skomplikowana czynność, by wymaz pobrać" - zaznaczył Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. "Tak, więc pewna grupa medyków zostanie uwolniona do swoich czynności w szpitalach. Tutaj zastąpi ich wojsko" - powiedział. Przypomniał, że w mobilnych grupach do pobierania wymazów, dużo wymazów już wojsko pobierało.

Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek, że w Polsce stwierdzono 9291 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 107 kolejnych osób. Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 192 539 osób. Zmarło 3721 chorych.

