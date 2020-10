Koronawirus w Polsce. ​Łukasz Szumowski złamał kwarantannę? Katarzyna Lubnauer prosi szefa GIS o wyjaśnienie

Wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer zwróciła się Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa z wnioskiem o sprawdzenie, czy w przypadku byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego doszło do złamania kwarantanny. "Czy mógł w ostatnich trzech tygodniach prowadzić normalną aktywność?" - pyta Lubnauer w swoim piśmie.

Lubnauer wystosowała do Jarosława Pinkasa oficjalne pismo, w którym zwróciła się o wyjaśnienie, czy w przypadku Łukasza Szumowskiego nie doszło do reguł izolacji, kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Posłanka poprosiła między innymi o ustalenie, czy w związku z tym, że potwierdzono u niego zakażenie koronawirusem, Łukasz Szumowski mógł prowadzić w ostatnich trzech tygodniach normalną aktywność, sprawdzenie wiarygodności wykonanych u niego testów oraz prześledzenie jego kontaktów z innymi osobami, które ewentualnie powinny trafić na kwarantannę.

Katarzyna Lubnauer chce także by GIS zbadał okoliczności, z powodu których Łukasz Szumowski opuścił izolację i powrócił do normalnej aktywności, a w przypadku naruszenia norm i przepisów w tej sprawie o podjęcie kroków prawnych w sprawie byłego ministra zdrowia.

Dwa razy informowano o zakażeniu

- Wszystko wskazuje na to, że pan Szumowski, im dłużej go poznajemy, tym bardziej okazuje się człowiekiem całkowicie nieodpowiedzialnym. Ministerstwo mówiło, że odradza Polakom podróżowanie do Hiszpanii. A były minister zdrowia wyjeżdża do Hiszpanii tuż po momencie, w którym ogłasza, że się nie powinno. Mam wrażenie, że pan Szumowski chodził i roznosił - powiedziała Lubnauer w Radiu Plus, zapowiadając złożenie wniosku do GIS.

W swoim piśmie wiceszefowa klubu KO zwróciła uwagę, że według wtorkowych doniesień medialnych były minister zdrowia Łukasz Szumowski znajduje się w szpitalu w związku z zakażeniem koronawirusem. Przypomniała przy tym, że nie jest to pierwszy raz, kiedy pojawiły się doniesienia o pozytywnym wyniku testu u byłego szefa resortu.

W środę (14 października) "Newsweek" poinformował też, że zakażony jest także ojciec Łukasza Szumowskiego, który kilka dni temu trafił do instytutu kardiologii w Aninie na zabieg. Według informacji gazet, poseł miał go tam osobiście zawieść. "Z powodu niedopełnienia procedur część personelu tego szpitala miała trafić na kwarantannę" - czytamy.