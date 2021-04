Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5709 nowych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce - to o ponad 3,5 tys. mniej przypadków niż tydzień temu. Resort przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 460 osób. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła do 2 768 034, a zgonów do 65 897. Do tej pory wykonano 10 487 131 szczepień.

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia informowało o 3451 zakażeniach i 22 zgonach. Natomiast dokładnie tydzień temu, 20 kwietnia, w kraju odnotowano 9246 przypadków koronawirusa oraz 601 zgonów.



Nowe przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (817), mazowieckiego (700), łódzkiego (592), dolnośląskiego (547), wielkopolskiego (500), małopolskiego (403), kujawsko-pomorskiego (372), lubelskiego (337), zachodniopomorskiego (315), świętokrzyskiego (191), pomorskiego (183), podkarpackiego (157), warmińsko-mazurskiego (153), opolskiego (152), lubuskiego (114) i podlaskiego (103).



73 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 361 osób. To 460 kolejnych ofiar śmiertelnych wirusa SARS-CoV-2 w kraju.



Liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 2 768 034. Dotychczas zmarło 65 897 osób.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 157 35 403 61 817 76 152 11 547 33 114 7 500 15 191 29 592 29 700 34 372 41 103 12 153 14 183 21 315 15 337 27

Sytuacja w szpitalach

Pacjenci zakażeni koronawirusem zajmują obecnie w szpitalach 26 925 łóżek. 3041 chorych na COVID-19 jest podłączonych do respiratorów. Pomocy specjalistów wymaga o 212 osób mniej w porównaniu do danych z raportu opublikowanego wczoraj. Biorąc pod uwagę poniedziałkowe dane, w użyciu jest też 60 sztuk respiratorów mniej.

20 kwietnia resort zdrowia informował, że w szpitalach przebywa 31 938 zakażonych osób, w tym 3287 pod respiratorami. Obecnie w szpitalach przebywa więc ponad pięć tysięcy pacjentów mniej niż tydzień wcześniej.



193 781 osób objętych jest kwarantanną. Do tej pory wyzdrowiało 2 467 036 zakażonych.

Ile testów?

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, ostatniej doby w Polsce wykonano 64 810 testów na obecność koronawirusa. 34 093 wykonane testy były testami antygenowymi.



Dane dotyczące szczepień

10 487 131 to łączna liczba szczepień przeciw COVID-19 wykonanych w Polsce. 7 878 344 to te wykonane pierwszą dawką, 2 608 787 to z kolei liczba osób w pełni zaszczepionych.



Ostatniej doby wykonano 134 080 szczepień.



Dane ze świata

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 147,2 mln ludzi na świecie, a ponad 3,1 mln zakażonych zmarło.

Dramatyczna sytuacja panuje w Indiach. W szpitalach w Delhi (stolicy Indii) i w innych miastach brakuje miejsc dla chorych, kończą się też zapasy tlenu.



W ostatnim czasie naukowcy w Indiach wykryli nowy, bardzo zakaźny wariant wirusa. Wiadomo już, że pojawił się on także w kilku innych krajach, m.in. w Grecji.

