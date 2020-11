Koronawirus w Polsce. Lekarz o dramatycznej sytuacji w szpitalach

- Wypłaszczanie krzywej widać tylko w ministerstwie. I chyba tylko dzięki sztuczkom matematycznym. Bo u nas jest dramat - ujawnia lekarz, od miesięcy pracujący na pierwszej linii frontu, w rozmowie z dziennikarzem Pawłem Reszką. Z rozmowy tej wyłania się dramatyczny obraz polskiej służby zdrowia w dobie pandemii - brakuje personelu, sprzętu, łóżek.

Zdjęcie Na zdj. oddział zakaźny w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie /Filip Blazejowski /Agencja FORUM

Paweł Reszka to dziennikarz, autor książek "Mali bogowie. O znieczulicy polskich lekarzy" czy "Stan krytyczny", w której to opisuje kulisy walki lekarzy z epidemią SARS-CoV-2.

W swoim najnowszym wpisie w mediach społecznościowych przytacza relację lekarza, od miesięcy walczącego na pierwszej linii frontu w jednym z polskich szpitali.



Rozmówca Reszki, odnosząc się do zapewnień płynących z Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapasu łóżek i respiratorów dla pacjentów covidowych, nie przebiera w słowach.

- Nasz szpital od początku pandemii przechodzi ciągłe reorganizacje. (...). Na laryngologii jest oddział covidowy, laryngologia jest tam, gdzie okulistyka, okulistyka tam, gdzie chirurgia dziecięca, chirurgia dziecięca tam, gdzie pediatria... A jutro może się to zmienić. Każda z tych rotacji przynosi statystyczne zwiększenie liczby łóżek covidowych. Jak? Wieszasz kartkę na drzwiach: "Oddział covidowy" - i już! - wskazuje.

Ale to nie jedyny problem. W szpitalach brakuje też personelu.

- Kiedy ostatnio widziałem swoich pacjentów? A przecież mój oddział to OIOM! Pacjenci na stronie brudnej pod respiratorami, na czystej po wstrząsach, z zapaleniem otrzewnych, trzeba pilnować gospodarki wodnoelektrolitowej. Kiedy mam to robić, skoro konsultuję i reanimuję? Kto jest bez winy? (...) Na 19 pacjentów są trzy pielęgniarki. Powinno być 10. Jedna na dwa stanowiska. Tlen w butlach, butle na dwukołowych wózkach przywiązane łańcuchami. Tak tu jest - opisuje.

Przemęczeni są nie tylko lekarze, ale też pielęgniarki.

Przypomnijmy: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych podjął kilka dni temu decyzję o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych. Następnym krokiem może być strajk generalny (więcej w rozmowie naszego dziennikarza Łukasza Szpyrki z Krystyną Ptok, przewodniczącą OZZPiP).

- Są upocone, umęczone, ledwie stoją. "Ratowanie życia" brzmi pięknie, ale to ciężka fizyczna praca. Pacjent waży 150 kg. Przenieś go z pielęgniarką na nosze! - mówi medyk w rozmowie z Pawłem Reszką. I dodaje: - Jesteśmy wykończeni fizycznie i psychicznie. A to nie jest nawet środek epidemii. Miesiące walki przed nami. Wypłaszczanie krzywej widać tylko w ministerstwie. I chyba tylko dzięki sztuczkom matematycznym. Bo u nas jest dramat.

Najnowszy bilans

W piątek, 20 listopada, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 22 464 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 626 pacjentów.

Od początku epidemii koronawirusem zaraziły się 819 262 osoby, zmarło 12 714.

Wyzdrowiało 381 800 osób.

