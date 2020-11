- Mamy pewną stabilizację, jeśli chodzi o dynamikę zachorowań. Za wcześnie jednak, by mówić, że sytuacja się poprawia. Stabilizacja pozwala nam jednak być optymistami – powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk dodając, że to efekt wprowadzonych obostrzeń i "samodyscyplina Polaków". W konferencji wzięli również udział minister zdrowia Adam Niedzielski oraz Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban.

- Żadne decyzje rządu nie zadziałałyby gdyby nie samodyscyplina i odpowiedzialność społeczeństwa. I za tę dyscyplinę chcemy państwu jako rząd podziękować, bo tylko wspólnie jesteśmy w stanie wygrać z epidemią - powiedział Dworczyk.

Szef kancelarii premiera poinformował również, że w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym przekazano kolejnych 200 łóżek dla zakażonych pacjentów.

- Do przyjęcia pacjentów będzie w sumie gotowych 500 łóżek, w tym 60 respiratorowych. W kolejnych dniach będziemy oddawać kolejne szpitale tymczasowe w różnych częściach Polski - dodał Dworczyk. - Mamy nadzieję, że te szpitale nigdy nie będą wykorzystane. Zawsze mówiliśmy, że to nasza 4. linia obrony. Budujemy bufory na ten czas, kiedy szpitale stacjonarne nie będą już mogły przyjmować pacjentów.

Niedzielski: Sytuacja się stabilizuje

- Rzeczywiście, sytuacja się co najmniej stabilizuje. Sytuacja stabilizuje się w bardzo różnych wymiarach, ale najważniejszy to dzienna liczba zachorowań i zajętość infrastruktury. Zachorowalność spadła poniżej 20 tysięcy, a przebieg pandemii w ostatnich tygodniach nie rozwijał się wykładniczo. To informacje bardzo pozytywne - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Teraz w zasadzie jesteśmy w takiej fazie, gdzie stabilizacja następuje i chyba powoli możemy troszeczkę się uśmiechnąć i stwierdzić, że to co jest najgorsze, mamy w pewnym sensie za nami - dodał szef resortu zdrowia.

- Nasz system testowania jest oparty przede wszystkim na lekarzach POZ - to oni decydują o tym, ile badań w Polsce jest wykonywanych. Najważniejsze jest utrzymanie buforu bezpieczeństwa pomiędzy liczbą zachorowań a dostępnością infrastruktury - tłumaczył Niedzielski.

"Postawa odpowiedzialności była postawą dominującą"

Podczas konferencji prasowej Niedzielski wskazał, że wprowadzone przez rząd ograniczenia wpłynęły na mniejszą aktywność i mobilność społeczeństwa, mierzoną telefonami komórkowymi. - Mieliśmy do czynienia co prawda z sytuacjami, które ograniczyły ten spadek (mobilności - red.), protesty czy zgromadzenia, jak Marsz Niepodległości, ale na szczęście oddziaływanie tego nie przełożyło się na wzrost liczby zachorowań - powiedział.

Zaznaczył, że czas spędzany w domu systematycznie rośnie. - To też oznacza, że mobilność i postawa odpowiedzialności była postawą dominującą - zauważył.

- Mamy do czynienia ze stabilizacją dziennej liczby zachorowań, ale nie jest to jedyny wskaźnik, który nam mówi o trendzie, który oznaczałby, że pandemia zwalnia. Widać to w innych sygnałach, liczbie badań, zleceniach na przeprowadzone testy, które pochodzą z systemu POZ. Widać to również po naszej mobilności, która jest w gruncie rzeczy odzwierciedleniem tego, co wprowadzaliśmy jako regulacje ograniczające - podkreślił szef resortu zdrowia.

- Najważniejsze, że infrastruktura szpitalna, łóżkowa cały czas gwarantuje bezpieczeństwo Polakom - dodał.

Co z restrykcjami?

Szef resortu zdrowia, pytany o możliwość zaostrzenia lub poluzowania obecnie obowiązujących restrykcji, odparł, że obecne restrykcje obowiązują do 29 listopada.

- Ostatnie regulacje, które wprowadziliśmy, dotyczyły okresu do 29 listopada i do tego czasu na pewno żadnych zmian ani obostrzających, chyba że mielibyśmy do czynienia z pogorszeniem, ale nic na to nie wskazuje, ani też luzujących na pewno nie będzie - powiedział Niedzielski.

Podkreślił, że wynika to zarówno z doświadczeń okresu wakacyjnego, jak i z konieczności analizy obecnej sytuacji po wprowadzeniu nowych restrykcji 1,5 tygodnia temu.

- Nie ma przestrzeni na poluzowanie, jest przestrzeń na wnikliwe analizowanie, na jakim jesteśmy poziomie i przede wszystkim podejmowanie bardzo ostrożnych decyzji - zaznaczył szef Ministerstwa Zdrowia.

Epidemia koronawirusa w Polsce

We wtorek, 17 listopada, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 19 152 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. W ciągu doby zmarło kolejnych 357 osób. To trzeci kolejny dzień ze spadkiem dobowej liczby nowych zakażeń. Liczba przypadków spadła poniżej 20 tys. po raz pierwszy od 3 listopada.

Łącznie, od początku epidemii w Polsce zakaziło się 752 940 osób, z czego 10 848 zmarło, a 324 282 osoby wyzdrowiały.

Obecnie mamy w naszym kraju 417 810 aktywnych przypadków zakażenia.

Koronawirus w Polsce 42778 786 81005 1271 104768 1552 21842 444 53909 748 15695 196 76760 1046 23363 394 51895 616 90775 1406 43262 403 19640 291 20854 259 41507 554 25711 245 39176 637

Zajęte łóżka i respiratory

Jak podał resort zdrowia, obecnie zajęte są 23 033 łóżka "covidowe" na 36 730 dostępnych. Liczba zajętych łóżek wzrosła o 575 w ciągu doby.

2114 chorych na COVID-19 podłączonych jest do respiratorów. Liczba zajętych urządzeń wzrosła o 11, a do dyspozycji dla zakażonych - według ministerstwa - jest łącznie 2815 respiratorów.

415 174 Polaków jest obecnie objętych kwarantanną, a 25 618 nadzorem epidemiologicznym.

