Koronawirus w Polsce. Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego

- Mam apel do tych, którzy są przeciwnikami szczepień. Obyście nie musieli państwo się przekonywać w szpitalach o tym, jakie ryzyko niesie za sobą COVID-19. Oby do tego nie doszło - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że należy skończyć z "kampanią fake newsów, kampanią agresji". - Taką jak miało to miejsce w Grodzisku Mazowieckim. Są to zachowania niedopuszczalne. Będziemy im jednoznacznie przeciwdziałać - dodał prezes Rady Ministrów. Na konferencji szefowi rządu towarzyszą minister zdrowia Adam Niedzielski oraz szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Oglądaj transmisję.

