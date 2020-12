Kasyna zostaną zamknięte - wynika z wtorkowej zapowiedzi wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika. O rządowych planach poinformował na Twitterze.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Wiceszef MSWiA odniósł się w ten sposób do uwagi dziennikarza Marcina Makowskiego, który napisał: "Wszystko zamknięte, a kasyna nadal mogą działać. Przecież to śmianie się w twarz hotelarzom, właścicielom restauracji, branży fitness, itd.".

Reklama

"Temat poruszony na posiedzeniu rządu. Będzie szybka nowelizacja. Kasyna będą zamknięte" - zapewnił Wąsik.

O to, dlaczego rząd nie zdecydował się na zamknięcie kasyn, we wtorek rano pytany był szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk w rozmowie z TVN24. - Przyznam się, że nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie - powiedział.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem od 28 grudnia do 17 stycznia ustanowiony został zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem dyskotek i klubów nocnych, basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness.

Zmiana nie dotyczyła kasyn, w których aktualnie może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni przeznaczonej dla klientów.