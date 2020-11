Stojąc w kolejce po pobranie wymazu, możemy założyć, że średnio co druga osoba czekająca razem z nami na test, jest zakażona SARS-CoV-2. Pokazują to ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia.

Zdjęcie Kolejka do punktu pobrań wymazu do testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 /Polska Press /East News

W niedzielę 22 listopada na 42,8 tys. przebadanych próbek 18 467 dało wynik pozytywny. Oznacza to, że 43 proc. wszystkich osób, które ostatniej doby zrobiły test na obecność SARS-CoV-2, okazało się nosicielami wirusa.

Reklama

Z kolei w sobotę 21 listopada ponad 55 proc. z 43,9 tys. wykonanych testów dało wynik pozytywny (dokładnie 24 213 próbek potwierdziło obecność SARS-CoV-2 u diagnozowanego).

W piątek 20 listopada resort zdrowia poinformował o 22 464 nowych i potwierdzonych przypadkach koronawirusa SARS-CoV-2. Tego dnia przebadano 55 tys. próbek, czyli 41 proc. z nich dało wynik pozytywny.



W czwartek 19 listopada mieliśmy 23 975 nowych zakażeń, a wykonano 58 tys. testów. Oznacza to, że 41 proc. z nich potwierdziło obecność SARS-CoV-2 u badanych.

W środę 18 listopada odsetek pozytywnych wyników był nieco mniejszy - wyniósł 35 proc. (57 tys. testów, z czego 19 883 pozytywnych).

Dzień wcześniej, we wtorek 17 listopada liczba nowych przypadków była podobna co w środę - 19 152 - jednak tego dnia wykonano mniej, bo 41,9 tys., testów. Oznacza to, że 45 proc. pobranych próbek dało wynik pozytywny.

W poniedziałek 16 listopada poinformowano o 35,1 testów wykonanych poprzedniej doby i 20 816 nowych zakażeniach SARS-CoV-2. Tego dnia zatem aż 59 proc. przebadanych osób okazało się nosicielami SARS-CoV-2.



Od początku epidemii w Polsce (od 4 marca) potwierdzono zakażenie u 861 331 diagnozowanych, z czego 13 618 chorych zmarło.

W sumie przebadano 5 944 092 próbki od 5 730 736 osób. Zatem w sumie 14,5 proc. testów dało wynik pozytywny.



Ładowanie...