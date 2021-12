- Osoby, które zostały hospitalizowane to 514 w ciągu ostatniej doby. Pacjenci - co raportują lekarze - trafiają do szpitali w gorszym stanie niż w poprzednich falach - podkreślił wiceminister na antenie TVP1.

Od początku roku na COVID-19 zmarło 1085 osób do 44. roku życia

"Od początku stycznia tego roku w starciu z COVID-19 nie poradziło sobie 1085 osób do 44 roku życia. Ta czarna statystyka mogłaby być inna dzięki szczepieniom, gdyż tylko 3 proc., czyli 36 z tych osób, było w pełni zaszczepionych" - napisał w poniedziałek na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

MZ podało w niedzielę, że od rozpoczęcia programu szczepień przeciwko COVID-19, czyli od końca grudnia 2020 r., wykonano 42 mln 672 tys. 883 iniekcje. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson, jest w Polsce 20 mln 521 tys. 241 osób.

Resort zdrowia apeluje o zaszczepienie się przeciw COVID-19, także dawką przypominającą.