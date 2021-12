- Czwarta fala wyhamowuje, ale dużo osób nadal trafia do polskich szpitali. Ponad 23 tysiące pacjentów jest w szpitalach. Podkreślam, nie czekajmy do ostatniej chwili, zgłaszajmy się do lekarza wcześniej - podkreślił Kraska na antenie radiowej Jedynki w "Sygnałach Dnia".

Zgony po szczepionce. Kraska podał dane

Przypomniał, że jedyną metodą przetrwania czwartej fali jest szczepienie.

- Nie ma ani jednego zgonu w Polsce ze względu na podanie szczepionki przeciw COVID-19. 33 zgony są w bliskiej odległości czasowej z podaniem szczepionki, ale nie jest udowodnionym, że wynikają bezpośrednio z tego - dodał.

W programie poruszono również temat niezaszczepionych dzieci, które to miałyby być automatycznie kierowane na naukę zdalną. - To nieprawda - zdementował wiceminister zdrowia.

Lek przeciw COVID-19

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zezwoliła w środę na stosowanie leku Evusheld firmy AstraZeneca w celu zapobiegania ciężkim objawom COVID-19 u osób ze słabym układem odpornościowym lub historią poważnych skutków ubocznych szczepionek koronawirusowych.

Evusheld jest podawany w formie domięśniowego zastrzyku i jest dozwolony tylko dla dorosłych i nastolatków, którzy nie są obecnie zakażeni wariantem koronawirusa Omikron i nie mieli ostatnio kontaktu z osobą zakażoną.