Nowe dane o zakażeniach w Polsce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podał w rozmowie z Wirtualną Polską. - Piąta fala zapukała do nas i zaczyna się na dobre rozgaszczać w naszych progach - mówił.

- Jesteśmy blisko 20 tys. zakażeń koronawirusem dziennie. Jeżeli spojrzymy na sytuację tydzień do tygodnia to wzrost o 72 proc. To duży, lawinowy wzrost przypadków - mówił wiceminister zdrowia.



Kraska przyznał, że w Polsce wykrywanych jest coraz więcej przypadków wariantu Omikron. - W województwie pomorskim co drugi przebadany przypadek był wariantem Omikron - przekazał. W sakli kraju, Omikron wykrywany jest w 19 proc. próbek.



- 377 osób przegrało walkę z COVID-19. Prawie 300 osób to osoby niezaszczepione - mówił wiceminister zdrowia.





Piąta fala pandemii w Polsce

W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej szef resortu zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że mamy w Polsce do czynienia z V falą pandemii COVID-19.

Przyznał, że z tygodnia na tydzień można było zaobserwować wzrosty zakażeń, ale na to pewien wpływ miał okres świąteczny.

- Teraz mamy większe wzrosty i niestety nie widać czynników, które przemawiałyby za odwróceniem tej tendencji - ocenił Niedzielski.

- Z ostatnich raportów wynika, że omikron zaczyna dynamicznie wzrastać, jeśli chodzi o udział w strukturze badanego genomu. W tej chwili to jest poziom rzędu 20 proc. - powiedział minister zdrowia.