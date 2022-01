- Rozpędzamy się. Piąta fala puka do naszych granic - mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Polsat News.



- Widzimy, że trend wzrostowy utrzymuje się od kilkunastu dni. Utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Dzisiejsze dane pokazują, że mamy coraz więcej stwierdzonych zakażeń wariantem Omikron - mówił wiceminister zdrowia. Spośród zakażonych Omikron wykryto u 611 osób.



Pytany kiedy nadejdzie szczyt piątej fali pandemii wiceminister zdrowia tłumaczył, że to prawdopodobnie nadejdzie on za "2-3 tygodnie". - Wtedy Omikron powinien zdominować wariant Delta. Tych przypadków powinno być zdecydowanie więcej. Zadajemy sobie pytanie ile z tych osób trafi do naszych szpitali. Statystki ogólnoświatowe pokazują, że te kraje, w których wyszczepienie jest powyżej 75 proc. nie odnotowują zwiększonej liczby osób hospitalizowanych - dodawał Kraska.





Rozpad Rady Medycznej. Sztab kryzysowy w ministerstwie zdrowia

W piątek trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy premierze zrezygnowało z doradzania rządowi w sprawie epidemii. W oświadczeniu napisali m.in., że decyzja zapadła z uwagi na "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy".

"Jako Rada Medyczna byliśmy niejednokrotnie oskarżani o niedostateczny wpływ na poczynania rządu. Jednocześnie obserwowaliśmy narastającą tolerancję zachowań środowisk negujących zagrożenie COVID-19 i znaczenie szczepień w walce z pandemią, czego wyrazem były również wypowiedzi członków rządu lub urzędników państwowych" - napisano.

Centrum Informacyjne Rządu podało, że w związku z decyzją części członków Rady Medycznej, formuła doradcza tego gremium zostanie zmieniona, a zadanie wypracowania nowej formuły premier powierzył ministrowi zdrowia. "Dziękuję za współpracę wszystkim członkom Rady Medycznej przy Premierze RP, którzy dziś złożyli rezygnację. Ta decyzja, zgodnie ze wspólnymi deklaracjami na posiedzeniu RM, na pewno nie kończy naszych kontaktów. Szerszy komentarz w poniedziałek" - napisał minister zdrowia Adam Niedzielski w piątek na Twitterze.

Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz przekazał Polsat News, że w poniedziałek zbierze się sztab kryzysowy i kierownictwo w Ministerstwie Zdrowia. - Pamiętajmy, że my mamy do dyspozycji, jako Ministerstwo Zdrowia, również szereg konsultantów krajowych, czy to w anestezjologii, czy to w chorobach zakaźnych, czy w epidemiologii, więc do dyspozycji tych ekspertów jest sporo. Czy to będzie ciało konkretne, tak jak rada medyczna, zobaczymy w poniedziałek - dodawał.