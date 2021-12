- Jeżeli porównamy to do ubiegłego poniedziałku, to mamy spadek prawie o 2 tys. przypadków. A zatem widzimy, że utrzymuje się zmniejszający trend. To jest dobra wiadomość. Ale niestety coraz więcej osób trafia do szpitali - mówił na antenie Kraska.

Wiceszef MZ przekazał w Polskim Radiu 24, że hospitalizowanych jest ponad 24 tys. pacjentów z COVID-19. Dla chorych przygotowano ponad 31 tys. łóżek oraz 2,8 tys. respiratorów.

- W ciągu ostatniej doby mamy 407 nowych osób, które musiały być hospitalizowane. Na dzień dzisiejszy jest to ponad 24 tysiące osób, które przebywają w szpitalach z powodu COVID-19 - dodał Waldemar Kraska.



W niedzielę resort zdrowia przekazał, że odnotowano 19 452 nowych potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 65 osób.



Pierwszy przypadek zakażenia SARS-Cov-2 zanotowano w Polsce 4 marca 2020 roku. Od tamtego czasu liczba zakażonych koronawirusem sięgnęła 3 828 248, w tym 88 479 zakażonych osób zmarło. Od początku pandemii w Polsce z COVID-19 wyzdrowiało 3 289 117 osób.



Resort zdrowia przekazał w niedzielę, że na kwarantannie przebywa 700 741 osób.