- Dotychczas potwierdzono w Polsce 966 przypadków zakażeń wariantem Omikron. To prawie 20 proc. próbek, które badamy. Widzimy, że Omikron bardzo szybko wypiera wariant Delta - powiedział Waldemar Kraska.



Przyznał, że piąta fala jest już w Polsce. - Fala nie zbliża się do naszego kraju, tylko już w nim jest - stwierdził.



- Delta zaczyna odchodzić w zapomnienie. Omikron jest tak zakaźny, że tych nowych przypadków zakażenia jest zdecydowanie więcej. Czy będzie się to przekładało na liczbę hospitalizacji? Wszystkie statystyki z krajów zachodnich pokazują, że w przypadku, gdy społeczeństwo jest wyszczepione powyżej 75 proc. to wzrost hospitalizacji spowodowanej Omikronem nie jest tak duży. U nas musimy się niestety spodziewać wzrostu hospitalizacji - podkreślił Kraska.

Reklama

Koronawirus w Polsce. Dane z wtorku

We wtorek w szpitalach przebywało 14 398 pacjentów z COVID-19, w tym 1 421 chorych podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 468 łóżek i 2 736 respiratorów.



Na kwarantannie było we wtorek 377 696 osób. Wyzdrowiało dotąd 3 806 139 zakażonych.

- Piąta fala zapukała do nas i zaczyna się na dobre rozgaszczać w naszych progach - mówił we wtorek Kraska.



Rezygnacja członków Rady Medycznej

W piątek trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy premierze zrezygnowało z doradzania rządowi w sprawie epidemii. W oświadczeniu napisali m.in., że decyzja zapadła z uwagi na "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy".