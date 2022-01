Od początku pandemii odnotowano 4 179 292 przypadki zakażeń. Zmarło 99 311 osób z COVID-19.



Nowe zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (2413), małopolskiego (2018), śląskiego (1857), dolnośląskiego (1656), wielkopolskiego (1520), pomorskiego (1075), zachodniopomorskiego (812), łódzkiego (801), kujawsko-pomorskiego (775), podkarpackiego (758), lubelskiego (692), warmińsko-mazurskiego (485), opolskiego (481), lubuskiego (440), świętokrzyskiego (396), podlaskiego (267).



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 758 57 2018 70 1857 74 481 29 1656 33 440 50 1520 74 396 24 801 44 2413 50 775 36 267 9 485 14 1075 17 812 40 692 25

130 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu COVID-19 zmarło 187 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 459 osób.



W środę, 5 stycznia odnotowano 17 196 zakażeń i 632 zgony.





Zajęte łóżka i respiratory

W szpitalach jest 18 748 pacjentów z COVID-19, w tym 1836 chorych podłączonych do respiratorów - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 30 925 łóżek i 2 820 respiratorów.

Resort przekazał, że na kwarantannie przebywa 186 569 osób. MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 3 683 571 zakażonych.

Ostatniej doby wykonano 105 419 testów na obecność COVID-19.



Szczepienia w Polsce

Ostatniej doby wykonano 283 686 szczepień przeciwko COVID-19.

Od początku akcji szczepień podano 47 740 564 dawek preparatu, w pełni zaszczepionych jest 21 148 641 osób.

7 226 764 osób przyjęło dawkę przypominającą.

Adam Niedzielski: Systematyczne wzrosty zakażeń

Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w środę zwrócił uwagę na obserwowany w ostatnich dniach "niepokojący trend wzrostu zakażeń".

- Jak porównujemy wyniki tydzień do tygodnia, to w ostatnich pięciu-sześciu dniach widzimy systematyczne wzrosty zakażeń - powiedział. Zwrócił uwagę, że zaraportowane w środę 17,2 tys. zakażeń to ok. 10 proc. więcej niż przed tygodniem.

Niedzielski wskazał, że ten wzrost liczby zakażeń obecnie interpretowany jest "jako anomalia, a nie jako zmiana trendu". Ocenił, że jest to przejściowa sytuacja spowodowana m.in. okresem świątecznym i wzrostem liczby wykonywanych testów.

Kumulacja zakażeń Omikronem pod koniec stycznia

Szef MZ przekazał, że wirus mutacji Omikron jest zdecydowanie bardziej zakaźny od innych, jednak jego zjadliwość jest "nieco mniejsza niż w przypadku Delty". Jak wskazał, przykłady innych krajów pokazują, że mutacja ta nie powoduje dużo większego wzrostu poziomu hospitalizacji.

Minister podkreślił jednocześnie, że zwiększona skala zakażeń, nawet przy mniejszej zjadliwości wirusa, może oznaczać zwiększenie liczby hospitalizacji. Zapewnił, że rząd systematycznie przygotowuje się do "uderzenia Omikrona".

Jak dodał, według prognoz kumulacja zakażeń omikronem nastąpi w Polsce pod koniec stycznia. Niedzielski przekazał, że zwiększane są zapasy leków i innych materiałów wykorzystywanych w procesie leczenia, przygotowywane są także plany zwiększenia infrastruktury łóżek przeznaczonych na leczenie covidu.