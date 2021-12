Nowe zakażenia pochodzą z województw: mazowieckiego (1824), śląskiego (1643), małopolskiego (1462), wielkopolskiego (1434), dolnośląskiego (1037), pomorskiego (892), łódzkiego (874), zachodniopomorskiego (707), kujawsko-pomorskiego (694), podkarpackiego (630), lubelskiego (533), warmińsko-mazurskiego (466), lubuskiego (370), świętokrzyskiego (351), opolskiego (346), podlaskiego (200).



138 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ile zajętych łóżek i respiratorów?

W szpitalach jest 19 936 pacjentów z COVID-19, w tym 1910 chorych podłączonych do respiratorów - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 31 678 łóżek i 2850 respiratorów.

Ile osób jest na kwarantannie?

Resort przekazał, że na kwarantannie przebywa 213 742 osób. MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 3 630 119 zakażonych.



Tydzień temu, 24 grudnia, w szpitalach przebywało 21 703 pacjentów z COVID-19, w szpitalach było przygotowanych 31 901 miejsc.

Szczepienia dla dzieci. Ilu najmłodszych zaszczepiono?

Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci od 5 do 11 lat rozpoczęły się w Polsce 16 grudnia. Są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. Kwalifikację do szczepienia dzieci wykonuje lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent.



"Spośród 304 tys. zarejestrowanych na szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat, pierwszą dawkę przyjęło już 208 tys." - podał w piątek resort zdrowia.



Schemat szczepienia jest dwudawkowy, przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami. Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.