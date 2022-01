Koronawirus w Polsce dzisiaj. Raport Ministerstwa Zdrowia z 17 stycznia

Mamy 10 445 nowych przypadków zakażeń koronawirusem - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Zmarły cztery osoby z COVID-19. Tydzień temu, 10 stycznia, odnotowano 7785 zakażeń i 19 zgonów. To kolejny dzień ze wzrostem zakażeń tydzień do tygodnia - tym razem o ponad 30 proc. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyznał, że "piąta fala puka do granic Polski".

Zdjęcie Walka z koronawirusem / Dmitry Rogulin\TASS / Getty Images