Mamy 19 397 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (2879), śląskiego (2581), wielkopolskiego (2008), małopolskiego (1664), dolnośląskiego (1624), pomorskiego (1282), łódzkiego (1138), kujawsko-pomorskiego (1099), zachodniopomorskiego (1077), warmińsko-mazurskiego (792), podkarpackiego (669), opolskiego (662), lubuskiego (595), lubelskiego (516), świętokrzyskiego (412), podlaskiego (252).



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 669 87 1664 38 2581 58 662 21 1624 40 595 8 2008 54 412 21 1138 42 2879 50 1099 16 252 12 792 16 1282 33 1077 21 516 26

147 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 145 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 398 osób.



Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wynosi 3 942 864. Zmarło 91 415 osób.

Ilu zaszczepionych?

W ciągu minionej doby wykonano w Polsce 239 532 szczepień. Łączna liczba szczepień wykonanych w kraju wynosi 45 334 408.

Liczba w pełni zaszczepionych to 20 814 451.

Trzecią dawkę przyjęło 208 211 osób, a dawkę przypominającą 5 528 960.

Do tej pory zutylizowano 679 334 dawki szczepionki. W 16 677 przypadkach odnotowano niepożądane odczyny poszczepienne.

Ile zajętych łóżek i respiratorów?

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 31 626 łóżek i 2 885 respiratorów.

Hospitalizowanych jest 23 641 chorych, w tym 2088 podłączonych do respiratorów.



Na kwarantannie przebywa 589 220 osób.



Wyzdrowiało dotąd 3 412 313 zakażonych.

Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat

"Mamy 23 tys. zaszczepionych dzieci w wieku 5-11 lat. Zapisanych jest już 190 tys. Najwięcej, bo 38 tys. 11-latków. Do punktów szczepień wyszło w granicach 250 tys. dawek dla tej grupy wiekowej" - podało w sobotę na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.



W czwartek 16 grudnia ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. E-skierowanie na szczepienie dla dzieci w wieku 5-11 lat wystawiane jest automatycznie z chwilą skończenia przez dziecko 5 lat. Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie to m.in. infolinia 989, e-Rejestracja i punkty szczepień.



COVID-19 - odsetek zgonów osób zaszczepionych

Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych koronawirusem 8,74 proc. stanowiły osoby zaszczepione. Zgony nie są związane ze szczepieniem - przekazało w piątek na Twitterze Ministerstwa Zdrowia. W statystyce uwzględnia się zgony osób chorych na COVID-19 po upływie 14 dni od pełnego zaszczepienia.

Resort w dołączonej grafice zaznaczył, że od rozpoczęcia szczepienia drugą dawką zanotowano 54 820 zgonów, w tym 4792 osób w pełni zaszczepionych.