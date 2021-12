Nowe przypadki zakażeń koronawirusem dotyczą województw: mazowieckiego (1876), śląskiego (1432), dolnośląskiego (1188), wielkopolskiego (1085), małopolskiego (922), pomorskiego (820), łódzkiego (702), zachodniopomorskiego (636), kujawsko-pomorskiego (495), opolskiego (475), lubuskiego (354), warmińsko-mazurskiego (326), podkarpackiego (305), świętokrzyskiego (280), lubelskiego (241), podlaskiego (112).

130 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - przekazało Ministerstwo Zdrowia.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 305 1 922 5 1432 475 1188 354 1085 280 702 1876 6 495 5 112 1 326 2 820 9 636 241

Resort poinformował też o śmierci kolejnych 29 osób. Z powodu COVID-19 zmarła 1 osoba, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 28 osób.

- Jeżeli porównamy to do ubiegłego poniedziałku, to mamy spadek prawie o 2 tys. przypadków. A zatem widzimy, że utrzymuje się zmniejszający trend. To jest dobra wiadomość. Ale niestety coraz więcej osób trafia do szpitali - mówił w poniedziałek na antenie Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Od początku pandemii odnotowano w naszym kraju 3 839 625 zakażeń SARS-CoV-2 i 88 508 zgonów.

Ile testów w ciągu doby?

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatnich 24 godzin wykonano 50 202 testy na obecność koronawirusa.

Ile zajętych łóżek i respiratorów?

Pacjenci z koronawirusem zajmują obecnie 24 051 łóżek covidowych w szpitalach. 2 152 chorych na COVID-19 jest podłączonych do respiratorów.

Ministerstwo podało jednocześnie, że w sumie jest dostępnych 31 319 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Liczba dostępnych respiratorów to z kolei 2 845.

Z najnowszych danych wynika również, że 566 736 osoby są objęte kwarantanną. Dotychczas wyzdrowiało 3 314 243 osób.

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia informowało, że w szpitalach przebywa 23 644 osób zakażonych koronawirusem. Liczba zajętych respiratorów wynosiła 2142 sztuki.

Na kwarantannie było w niedzielę 625 426 osób, a liczba ozdrowieńców wyniosła 3 289 117.