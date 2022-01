To kolejny dzień z rzędu ze wzrostem nowych przypadków tydzień do tygodnia. W poniedziałek, 2 stycznia informowano o 6422 przypadkach zakażeń (wzrost o ponad 25 proc. względem 27 grudnia) oraz dziewięciu zmarłych osobach z COVID-19.



Zobacz też: Floryda: Wzrost liczby zachorowań na COVID-19 o 948 proc. w dwa tygodnie



Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (1690), małopolskiego (1122), dolnośląskiego (1096), śląskiego (1086), wielkopolskiego (1034), łódzkiego (835), pomorskiego (737), kujawsko-pomorskiego (687), podkarpackiego (565), zachodniopomorskiego (552), lubelskiego (537), warmińsko-mazurskiego (536), świętokrzyskiego (298), opolskiego (296), podlaskiego (231), lubuskiego (219).



Reklama

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 565 10 1122 26 1086 55 296 16 1096 50 219 12 1034 49 298 15 835 30 1690 28 687 57 231 2 536 23 737 27 552 11 537 22

149 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu COVID-19 zmarły 144 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 289 osób.



Ostatniej doby wykonano 104 130 testów na obecność koronawirusa.

Ile osób jest hospitalizowanych?

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 31 009 łóżek i 2809 respiratorów.

Zakażeni pacjenci zajmują 19 636 łóżek i 1833 respiratory.



Ładowanie...

Resort przekazał, że na kwarantannie przebywa 175 490 osób. MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 3 673 234 zakażonych.

Ile osób zaszczepiło się ostatniej doby?

Ostatniej doby szczepionkę przyjęło 155 569 osób. Od początku akcji szczepień podano łącznie 47 167 673 dawek.



W pełni zaszczepionych jest 21 075 266 osób. 6 802 568 otrzymało dawkę przypominającą.



Ładowanie...

Ładowanie...

Wariant Omikron dominujący? "Kwestia tygodni"

- 433 osoby niestety przegrały walkę z koronawirusem, z czego ponad 320 to osoby niezaszczepione. Celowo powtarzam, ile osób zmarło i nie było zaszczepione, bo ta liczba jest porażająca. To osoby, które mogły nie trafić do szpitala. Jeżeli byłyby zaszczepione, mogłyby to przechodzić w sposób łagodny - mówił Waldemar Kraska na antenie Polsat News.



Ładowanie...

Ładowanie...

Wiceminister zdrowia przekazał również, że w Polsce są potwierdzone 72 przypadki zakażenia wariantem Omikron.

- Myślę, że u nas to kwestia tygodni, kiedy Omikron wyprze wariant Delta i zacznie dominować - dodawał.

W związku z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu w Polsce, Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza wprowadzenia nowych obostrzeń. - Jeśli trend wzrostu utrzyma, w środę lub w piątek mogą zapaść decyzje o wprowadzeniu kolejnych restrykcji - zapowiedział w poniedziałek szef resortu Adam Niedzielski. Ewentualne obostrzenia mogą objąć ograniczenie działalności gospodarczej i galerii.