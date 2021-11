Koronawirus w Polsce dzisiaj. Nowy raport Ministerstwa Zdrowia z 30 listopada

Oprac.: Jolanta Kamińska Koronawirus w Polsce

W Polsce odnotowano 19 100 nowych przypadków SARS-Cov-2. - W stosunku do poprzedniego tygodnia jest to spadek na poziomie 5 proc. - skomentował minister zdrowia Adam Niedzielski. Z powodu COVID-19 zmarło też kolejnych 526 pacjentów. To rekordowa liczba zgonów w czwartej fali.

Zdjęcie Lekarz przy łóżku pacjenta z COVID-19 / Marek Berezowski / Reporter