Nowe zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (4730), śląskiego (3159), wielkopolskiego (2302), małopolskiego (2143), dolnośląskiego (1870), łódzkiego (1600), zachodniopomorskiego (1416), pomorskiego (1397), kujawsko-pomorskiego (1363), lubelskiego (1209), podkarpackiego (1022), warmińsko-mazurskiego (977), lubuskiego (768), opolskiego (727), świętokrzyskiego (646), podlaskiego (639).

214 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Minionej doby wykonano 105 167 testów na obecność COVID-19.



Z powodu koronawirusa zmarło 96 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 282 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem wynosi 3 487 254. Do tej pory zmarło 82 986 pacjentów.

Komentując sobotni raport zakażeń, minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że w statystykach "obserwujemy dalsze spadki na Lubelszczyźnie i Podlasiu oraz wyhamowanie wzrostów na Mazowszu. W województwie lubelskim i podlaskim od kilku dni obserwujemy również spadek hospitalizacji".



Koronawirus. Ilu pacjentów w szpitalach?

W szpitalach przebywa 19 707 pacjentów z COVID-19, w tym 1752 chorych podłączonych jest do respiratorów. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 25 876 łóżek i 2364 respiratory.

Na kwarantannie przebywa 744 912 osoby. Wyzdrowiało dotąd 2 978 108 zakażonych.

Omikron - nowy wariant koronawirusa

W czwartek napłynęły informacje, że w Botswanie zidentyfikowano nowy wariant koronawirusa, który zdołał przedostać się do RPA i Hongkongu. Mnogość jego kolców i potencjał do mutacji wywołują poważne zaniepokojenie naukowców z Imperial College London - podał australijski portal news.com.au. Wariant B.1.1529 otrzymał nazwę Omikron. Wykryto go 11 listopada w Botswanie, trzy dni później potwierdzono jego obecność w organizmie pacjenta w RPA. Został także zidentyfikowany u 36-latka, który 13 listopada wrócił z Afryki Południowej do Hongkongu.



Wczoraj napłynęły wiadmości o pierwszych przypadkach wykrytych w Europie. Jeden z badaczy cytowanych przez BBC stwierdził, że to najgorszy wariant jaki widział. Największym problemem może okazać się to, że nowy wariant radykalnie różni się od tego, który pojawił się w Wuhan, a dostępne na rynku szczepionki, stworzone przy użyciu oryginalnego szczepu, mogą nie być na niego tak skuteczne.





