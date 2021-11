Mamy 18 883 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusa z województw: mazowieckiego (3680), śląskiego (2578), wielkopolskiego (1664), małopolskiego (1580), dolnośląskiego (1311), pomorskiego (1051), łódzkiego (961), lubelskiego (935), zachodniopomorskiego (829), kujawsko-pomorskiego (788), podkarpackiego (765), opolskiego (603), warmińsko-mazurskiego (597), podlaskiego (539), lubuskiego (399), świętokrzyskiego (393).



Reklama

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 765 1580 1 2578 603 1311 1 399 1 1664 393 961 3680 26 788 2 539 3 597 1051 4 829 3 935

210 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 30 osób.

Od początku pandemii potwierdzono 3 345 388 zakażeń. Zmarły 80 822 osoby.

Ładowanie...

Ile zajętych łóżek i respiratorów?

W szpitalach przebywa 16 733 pacjentów z COVID-19, w tym 1487 chorych podłączonych do respiratorów - podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 23 074 łóżka i 2122 respiratory.

Tydzień temu, 14 listopada, w szpitalach było 13 573 chorych z COVID-19, w tym 1159 pod respiratorami.



Dwa tygodnie temu, 7 listopada, MZ podawało, że hospitalizowane jest 9788 osób, w tym 857 pod respiratorami.

Ładowanie...

Ile osób na kwarantannie?

Ministerstwo przekazało, że na kwarantannie przebywa 515 155 osób.

Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 887 847 zakażonych.

Ile osób jest zaszczepionych?

W ciągu ostatnich 24 godzin wykonano także 80 725 szczepień przeciw COVID-19.



W pełni zaszczepionych jest 20 264 284 Polaków. Trzecią dawkę szczepionki otrzymały 296 427 osoby, a dawkę przypominającą - 1 720 769 osób.

Ładowanie...





Ładowanie...

Adam Niedzielski o zgłoszonym przez Czesława Hoca projekcie

Minister zdrowia Adam Niedzielski odniósł się w niedzielę do zgłoszonego przez posła Czesława Hoca (PiS) projektu, w myśl którego pracodawca będzie mógł sprawdzać, czy pracownik jest zaszczepiony.



"Proponowany projekt równorzędnie traktuje zaszczepienie, test i status ozdrowieńca. Oznacza to, że osoby niezaszczepione będą mogły potwierdzać swoje bezpieczeństwo epidemiczne testem" - napisał Niedzielski na Twitterze.



Było to nawiązanie do tweeta posła Hoca, dotyczącego projektu ustawy pozwalającej przedsiębiorcom "uniknąć negatywnych skutków epidemii, w tym masowych zakażeń pracowników i konieczności zamknięcia firmy".

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Zamiast lockdownu obowiązek szczepień dla wybranych grup. Wciąż wzrasta ilość zakażeń koronawirusem Polsat News