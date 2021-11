Mamy 23 242 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusa z województw: mazowieckiego (4206), śląskiego (2501), wielkopolskiego (1941), małopolskiego (1783), dolnośląskie (1727), lubelskiego (1508), łódzkiego (1399), pomorskiego (1337), kujawsko-pomorskiego (1282), zachodniopomorskiego (1152), podkarpackiego (996), warmińsko-mazurskiego (858), podlaskiego (814), opolskiego (626), świętokrzyskiego (500), lubuskiego (412).

200 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu COVID-19 zmarło 118 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 285 osób.

Od początku pandemii potwierdzono 3 303 046 zakażeń. Zmarło 80 399 osób.

Ile zajętych łóżek i respiratorów?

W szpitalach przebywa 16 093 pacjentów z COVID-19, w tym 1381 chorych podłączonych do respiratorów - podało Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 22 310 łóżek i 2053 respiratory.

Tydzień temu, 12 listopada, w szpitalach było 12 419 chorych z COVID-19, w tym 1063 pod respiratorami.

Dwa tygodnie temu, 5 listopada, MZ podawało, że hospitalizowane jest 8897 osób, w tym 742 pod respiratorami.

Ile osób na kwarantannie?

Ministerstwo przekazało, że na kwarantannie przebywa 562 077 osób. To - jak zauważa Michał Rogalski - najwyższa liczba od początku pandemii. Z dnia na dzień liczba osób w kwarantannie zwiększyła się o ponad 58 tys.



Dotychczas wyzdrowiały 2 858 972 osoby.



Ostatniej doby wykonano 93 729 testów na obecność koronawirusa.



Ile osób jest zaszczepionych?

W ciągu ostatnich 24 godzin wykonano także 122 065 szczepień przeciw COVID-19.



W pełni zaszczepionych jest 20 219 201 Polaków. Trzecią dawkę szczepionki otrzymały 302 662 osoby, a dawkę przypominającą - 1 558 946 osób.

Adam Niedzielski: Nie zaostrzamy restrykcji, stawiamy na egzekucję obecnych -

Przestrzeganie zasad epidemicznych: utrzymywanie dystansu, noszenie maseczki, dezynfekcja i szczepienia to wciąż ważne elementy walki z COVID-19 - mówił w czwartek w Poznaniu minister zdrowia Adam Niedzielski.



Odnosząc się do sytuacji epidemicznej w kraju, minister podał, że widać spadek liczby zakażeń w dwóch województwach, które do tej pory miały ich dużo - w woj. lubelskim i woj. podlaskim.

- Patrząc tydzień do tygodnia, mamy ponad 10-procentowe spadki liczby zakażeń, co pokazuje, że apogeum fali w tych dwóch regionach zostało za nami - powiedział minister. Podał, że spadły w regionie także liczby hospitalizacji covidowych.

- To odzwierciedlenie polityki epidemicznej, którą prowadzimy w tej chwili. Z jednej strony nie zwiększa ona i nie zaostrza restrykcji, ale stawia na egzekucję, wzmożoną działalność policji - wskazał szef MZ.