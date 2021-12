Wiceminister zdrowia przekazał najnowsze dane o pandemii w portalowi wp.pl. Podkreśli, że ostatnie dane to "szczyt czwartej fali".

- Dane, które otrzymujemy codziennie właściwie się już ustabilizowały, tydzień do tygodnia one są porównywalne, ale jednak na dość wysokim poziomie - dodał.



W zeszłym tygodniu, we wtorek 30 listopada odnotowano 19 074 nowe zakażenia i 526 zgonów z powodu COVID-19. Oznacza to wzrost zakażeń o 1,5 proc. tydzień do tygodnia i spadek zgonów o 4,1 proc.

Mateusz Morawiecki: Obostrzenia na święta

- We wtorek lub najpóźniej w środę przedstawimy drugi pakiet zaostrzeń, m.in. taki, który będzie się wiązał z sytuacją świąteczną, będzie odpowiedzią na mutację wirusa omikron. Rzeczywiście przedstawia to się niedobrze - mówił premier Mateuss Morawiecki w poniedziałek. Według niego, "jest bardzo dużo zgonów, szczególnie wśród osób niezaszczepionych".

Premier zapowiedział "wzmocnienie mechanizmów szczepienia i ich obowiązkowości w niektórych zawodach". - Będziemy również dyskutować o wzmocnieniu zaostrzeń w niektórych miejscach, dla osób niezaszczepionych, aby odpowiedzieć na tę odmianę wirusa omikron, który pewnie już jest w Polsce - podkreślił.

Z ustaleń "Wydarzeń" Polsatu wynika, że pakiet zmian będzie zawierał m.in. obowiązkowe szczepienia dla służby zdrowia, pracowników DPS-ów i wojska.



Od 1 grudnia w Polsce obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne, m.in. zakaz lotów z siedmiu krajów Afryki i zmiana limitów obowiązujących w instytucjach kultury, kościołach, hotelach, lokalach gastronomicznych i na weselach.