Nowe przypadki pochodzą z wszystkich województw: mazowieckiego (2749), śląskiego (1458), małopolskiego (1136), dolnośląskiego (1074), wielkopolskiego (972), pomorskiego (869), zachodniopomorskiego (851), kujawsko-pomorskiego (762), łódzkiego (691), opolskiego (517), podkarpackiego (418), lubuskiego (395), lubelskiego (383), warmińsko-mazurskiego (328), podlaskiego (193), świętokrzyskiego (182).



Ponadto 137 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 418 4 1136 1458 517 1074 395 2 972 182 691 2749 5 762 3 193 328 869 3 851 1 383

Poniedziałkowe dane oznaczają, że od początku epidemii w Polsce liczba wykrytych przypadków koronawirusa zwiększyła się do 3 520 961 osób, a zmarłych na COVID-19 wzrosła do 83 055.



Ponad 20 tys. pacjentów z COVID-19 w szpitalach

W szpitalach przebywa 20 521 pacjentów z COVID-19, wśród których 1820 jest podłączonych do respiratorów. W sumie dla pacjentów covidowych przygotowano 26 481 łóżek i 2438 respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 633 857 osób. Resort zdrowia podał też, że w sumie wyzdrowiało dotąd 3 022 771 zakażonych.

22 listopada, czyli tydzień temu, w szpitalach było 17 358 chorych na COVID-19, w tym 1526 korzystających z pomocy respiratorów. Natomiast dwa tygodnie temu - 15 listopada - MZ podawało, że hospitalizowanych było 14 123 pacjentów z COVID-19, a 1204 chorych podłączonych było do respiratorów.

W ciągu ostatniej doby zaszczepiono 21 974 osoby, przez co ich suma urosła do 20 405 229. Łącznie w Polsce preparaty przeciw COVID-19 podano 41 568 021 razy. Do naszego kraju sprowadzono 75 286 960 dawek.

Możliwa kwarantanna dla podróżnych. Niedzielski o szczegółach

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że rząd będzie chciał wprowadzić obowiązek kwarantanny dla przyjeżdżających z krajów, gdzie odnotowano mutację Omikron. - Z kwarantanny ma zwalniać szczepienie lub test - uściślił.



Wspomniany przez ministra wariant koronawirusa pochodzi z południowej Afryki. Na antenie Polsat News wiceszef MZ Waldemar Kraska przekazał, iż niewykluczony jest zakaz lotów do RPA.



Szczepienia w Polsce. Kraska: Coraz więcej chętnych

O sytuacji związanej z Omikronem dyskutować będzie w poniedziałek o godz. 11 rządowy sztab kryzysowy, a trzy godziny później zespół ekspertów ds. genomu i mutacji SARS-CoV-2 działający przy resorcie zdrowia.



Zdaniem Kraski, m.in. pojawienie się Omikronu motywuje Polaków do szczepienia się przeciw COVID-19. Zapewnił, że wzrasta liczba chętnych do przyjmowania preparatów.



Odkryła Omikron, teraz uspokaja. "Nie ma powodu do alarmu"

Inne państwa również reagują na nową mutację. Izrael i Japonia zamknęły swoje granice, a brytyjskie ministerstwo zdrowia i opieki społecznej ogłosiło, iż zwołało pilne spotkanie szefów resortów zdrowia grupy G7.



Tymczasem lekarka Angelique Coetzee, która odkryła wariant Omikron, uznała, że poziom jego zaraźliwości "jest podobny do Delty". Jej zdaniem "nie ma powodu do alarmu z powodu tej mutacji". Zwróciła uwagę, iż żadna z osób zakażonych nową mutacją nie jest hospitalizowana.