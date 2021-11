Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, powiedział na antenie Radia Plus, że we wtorek liczba zakażeń będzie trzykrotnie większa niż tydzień temu. - W ubiegłym roku w listopadzie mieliśmy szczyt tamtej fali. My spodziewamy się teraz maksymalnie około 20 tys. zakażeń - dodał.



Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7316 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych trzech pacjentów. Wszyscy zmarli z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Dokładnie tydzień temu odnotowano 4514 nowych zakażeń, zmarło wtedy dziewięć osób.

Od początku pandemii odnotowano w naszym kraju 3 111 534 zakażeń SARS-CoV-2 i 77 760 zgonów.



Łączna liczba szczepień wykonanych w kraju wynosi obecnie 39 469 339.

20 059 964 to osoby w pełni zaszczepione.