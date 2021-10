Nowe zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (1768), lubelskiego (1052), podlaskiego (572), łódzkiego (412), zachodniopomorskiego (394), śląskiego (387), małopolskiego (369), dolnośląskiego (363), podkarpackiego (363), wielkopolskiego (362), pomorskiego (255), kujawsko-pomorskiego (208), warmińsko-mazurskiego (173), opolskiego (147), świętokrzyskiego (110), lubuskiego (102).



108 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 363 369 387 147 363 102 362 110 412 1 1768 6 208 572 1 173 255 394 1052 1

Ostatniej doby wykonano 37 777 testów.





Ile szczepień wykonano?

W Polsce wykonano 39 058 861 przeciw COVID-19. Liczba w pełni zaszczepionych wynosi 19 962 570. Dawkę przypominającą przyjęło 806 601 osób.

Czwarta fala. Ile osób w szpitalach?

W szpitalach przebywa 6866 osób z COVID-19, w tym 580 pacjentów podłączonych do respiratorów. Rok temu hospitalizowane były 16 144 osoby z COVID-19, w tym 1305 pod respiratorami. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 12 069 łóżek i 1115 respiratorów.

Równo rok temu na pacjentów z COVID-19 czekało 7880 wolnych łóżek i 502 respiratory. Na kwarantannie przebywa 283 057 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 706 968 zakażonych.

Ile NOP-ów po szczepieniu?

Po podaniu w Polsce ponad 39 mln szczepionek przeciw COVID-19 zgłoszono 15,9 tys. niepożądanych odczynów, w większości łagodnych - wynika z danych udostępnianych na rządowych stronach.

Niepożądany odczyn poszczepienny to występujące w określonym czasie po iniekcji pogorszenie stanu zdrowia. Odczyny mogą mieć łagodną, poważną lub ciężką postać.



Liczba niepożądanych odczynów to 15 923; większość z nich łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia. Inne odczyny - poza łagodnymi - jakie zgłoszono, to m.in. ból głowy, omdlenie, duszność, gorączka i zawroty głowy. W pełni zaszczepione, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są 19 950 503 osoby. Łącznie do Polski dostarczono 67 462 960 dawek, z których 40 677 010 dotarło do punktów szczepień.