Koronawirus w Polsce dzisiaj. Ile zakażeń 30 października? Dane ministerstwa

Nowe zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (2009), lubelskiego (1649), podlaskiego (694), śląskiego (622), łódzkiego (619), dolnośląskiego (512), małopolskiego (502), zachodniopomorskiego (480), pomorskiego (475), wielkopolskiego (469), podkarpackiego (402), kujawsko-pomorskiego (389), warmińsko-mazurskiego (347), świętokrzyskiego (194), lubuskiego (168), opolskiego (156).



111 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus. Ile osób w szpitalach?

W szpitalach przebywają 6603 osoby z COVID-19, w tym 545 pacjentów podłączonych do respiratorów. Rok temu hospitalizowane były 15 444 osoby z COVID-19, w tym 1254 pod respiratorami. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 11 590 łóżek i 1085 respiratorów.

Równo rok temu na pacjentów z COVID-19 czekało 23 111 miejsc w szpitalach i 1777 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 298 687 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 702 040 zakażonych.

Kary za brak maseczek. Ponad dwa tysiące mandatów ostatniej doby

Jak przekazał podkom. Mariusz Kurczyk z zespołu prasowego KGP, ostatniej doby za brak maseczki w tych miejscach, gdzie jest to obowiązkowe, policjanci pouczyli 4750 osób, nałożyli ponad 2100 mandatów i skierowali do sądu 130 wniosków o ukaranie.



Kurczyk poinformował też, że od 1 sierpnia pouczono już w tej sprawie prawie 203,5 tys. osób, wystawiono 64,2 mandatów karnych i ponad 4,5 tys. wniosków o ukaranie.



Jak mówił z kolei w czwartek rzecznik KGP inspektor Mariusz Ciarka, policjanci wspierają Państwową Inspekcję Sanitarną w egzekwowaniu przepisów związanych ze stanem epidemii. - Chcemy przypomnieć, że w Polsce nikt nie wycofał stanu epidemii. Stan epidemii cały czas obowiązuje, a związane jest to z transmisją wirusa - podkreślił inspektor Mariusz Ciarka.



- Dlatego policjanci zwracają uwagę m.in na obowiązek zakrywania ust i nosa, czy to w pojazdach komunikacji zbiorowej czy też w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie taki przepis obowiązuje bez względu na to, czy ktoś jest zaszczepiony czy nie. Bardzo często osoby zaszczepione tak tłumaczą się policjantom, że myślały, że nie muszą zasłaniać ust i nosa w pomieszczeniach użyteczności publicznej - tłumaczył.