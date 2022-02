Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (6656), śląskiego (5250), wielkopolskiego (5224), kujawsko-pomorskiego (4222), pomorskiego (3425), dolnośląskiego (3395), łódzkiego (3381), małopolskiego (2797), lubelskiego (2430), zachodniopomorskiego (2347), warmińsko-mazurskiego (1718), świętokrzyskiego (1319), podkarpackiego (1208), podlaskiego (1143), lubuskiego (1084), opolskiego (1072).



201 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu COVID-19 zmarły 84 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 226 osób.



Koronawirus w Polsce. Ile osób w szpitalach?

W szpitalach przebywa 18 952 pacjentów z COVID-19, w tym 1189 chorych podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 882 łóżka i 2674 respiratory.

Na kwarantannie przebywa 557 319 osób. Wyzdrowiało dotąd 4 406 780 zakażonych. Tydzień temu, 2 lutego, w szpitalach przebywało 16 529 pacjentów z COVID-19, w tym 1045 chorych podłączonych do respiratorów.

Ostatniej doby wykonano 155 601 testów.



Koronawirus w Polsce. Ile osób zaszczepionych?

Ostatniej doby wykonano 78 018 szczepień przeciwko COVID-19. Łącznie wykonano 52 363 064 szczepienia, w pełni zaszczepionych jest 21 910 805 osób.



Trzecią dawkę preparatu przyjęło 213 022 osób, dawką przypominającą podano łącznie 10 515 652 osobom.



Minister zdrowia Adam Niedzielski: Będziemy wycofywać się z obostrzeń

W wywiadzie dla "Faktu" Adam Niedzielski mówił m.in. o aktualnej sytuacji pandemicznej w Polsce. Zaznaczył, że stopniowe znoszenie obostrzeń "będzie możliwe w perspektywie miesiąca".

"Przewidujemy, że ta piąta fala będzie się wygaszała przez najbliższe kilka tygodni - na pewno będę rekomendował stopniowe odchodzenie od restrykcji i przywracanie normalnego funkcjonowania życia społecznego i gospodarczego. W pierwszej kolejności będziemy podejmowali decyzję o zmniejszaniu infrastruktury szpitalnej, która służy do walki z COVID-19. Potem krok po kroku będziemy wycofywać się z kolejnych obostrzeń. Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest bardzo realną perspektywą znoszenia restrykcji" - wyjaśniał.

Pytany o kwestię noszenia maseczek, szef resortu zdrowia zaznaczył, że będzie on zalecał, by nosiły je osoby, które czują, że dotknęła je jakaś infekcja. "Maseczki zostaną z nami, nie na zasadzie obowiązku, ale na zasadzie rekomendacji. Myślę, że będzie to istotna prewencja zwłaszcza w takich miejscach jak transport publiczny. Koronawirus będzie cały czas z nami, ale skala zakażeń i zachorowań z punktu widzenia zdrowia publicznego będzie mniej dolegliwa" - mówił Niedzielski.



Ministerstwo Zdrowia chce też skrócić izolację do siedmiu dni i porównywalnie do tego samego okresu ograniczyć kwarantannę, która w przypadku współdomowników zaczynałaby się i kończyła równolegle. Zmiany mają zostać ogłoszone na środowej konferencji prasowej Adama Niedzielskiego.