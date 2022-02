Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (5601), wielkopolskiego (5436), śląskiego (4100), kujawsko-pomorskiego (3716), dolnośląskiego (3266), pomorskiego (3004), łódzkiego (2750), małopolskiego (2424), zachodniopomorskiego (2175), lubelskiego (2056), warmińsko-mazurskiego (1608), lubuskiego (1512), świętokrzyskiego (1251), podkarpackiego (1180), opolskiego (938), podlaskiego (903).



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 1062 9 2204 27 3676 41 832 13 2981 25 1372 9 4886 15 1148 21 2477 11 5021 29 3294 9 802 10 1364 4 2698 9 1904 17 1805 13

175 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 79 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 183 osoby.



W sumie od początku epidemii COVID-19 w Polsce potwierdzono 5 313 111 zakażeń SARS-CoV-2, a 107 466 zainfekowanych osób zmarło - podał resort zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Ile osób w szpitalach?

W szpitalach jest 19 055 pacjentów z COVID-19, w tym 1169 chorych podłączonych do respiratorów - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Na kwarantannie przebywają 547 642 osoby.

Resort przekazał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 30 805 łóżek i 2680 respiratorów.

MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 4 451 403 zakażonych.

Dwa tygodnie temu, 27 stycznia, hospitalizowano 14 279 pacjentów z COVID-19, w tym 1105 chorych podłączonych do respiratorów. Tydzień temu, 3 lutego, w szpitalach przebywało 16 811 pacjentów z COVID-19, w tym 1076 chorych wymagających leczenia respiratorowego.

Ostatniej doby wykonano 143 520 testów na koronawirusa.



Koronawirus w Polsce. Ile osób zaszczepionych?

Ostatniej doby wykonano 83 332 szczepień przeciwko COVID-19. Łącznie wykonano 52 450 913 szczepienia, w pełni zaszczepionych jest 21 932 256 osób.



Trzecią dawkę preparatu przyjęło 213 617 osób, dawką przypominającą podano łącznie 10 571 566 osobom.

Koronawirus w Polsce. Zmiany w obostrzeniach

W środę minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o zmianach dotyczących obostrzeń covidowych.



- Jeśli popatrzymy na przebieg epidemii, to widzimy, że za nami jest już apogeum piątej fali, to przesilenie, z którym mieliśmy do czynienia dwa tygodnie temu, potwierdza się zarówno na poziomie liczby nowych zakażeń, jak i na poziomie testów - tłumaczył szef resortu zdrowia.

Jednocześnie minister poinformował o zmniejszeniu bazy łóżek covidowych do ok. 25 tysięcy. Niedzielski poinformował także, że od 15 lutego skrócony zostanie z 10 do siedmiu dni okres izolacji.



Zmiany nastąpią również w zasadach kwarantanny. Od 11 lutego zostaje zniesiona kwarantanna przyjazdowa dla osób podróżujących z państw grupy Schengen. Natomiast kwarantanna przyjazdowa z państw spoza strefy Schengen zostanie skrócona do siedmiu dni.