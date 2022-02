Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (7080), śląskiego (5993), wielkopolskiego (4809), dolnośląskiego (3469), pomorskiego (3389), łódzkiego (3344), małopolskiego (3127), kujawsko-pomorskiego (2798), lubelskiego (2475), zachodniopomorskiego (2132), podkarpackiego (1932), warmińsko-mazurskiego (1830), świętokrzyskiego (1439), lubuskiego (1331), podlaskiego (1107), opolskiego (1071).

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 1932 27 3127 19 5993 21 1071 9 3469 23 1331 4809 39 1439 2 3344 18 7080 29 2798 9 1107 6 1830 5 3389 12 2132 8 2475 19

208 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu COVID-19 zmarło 56 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 190 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wzrosła do 5 083 332. 106 306 osób przegrało walkę z COVID-19.

Koronawirus. Ile osób w szpitalach?

W szpitalach są 17 262 osoby z COVID-19, w tym 1 095 pacjentów podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 769 łóżek i 2 701 respiratorów.

Oznacza to, że w skali kraju wolne jest 13 507 łóżek covidowych i 1 606 respiratorów.

Przed tygodniem, 28 stycznia zajęte były 14 453 łóżka i 1 074 respiratory.



Koronawirus. Ile osób na kwarantannie?

Na kwarantannie przebywa 5 77 964 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 4 152 725 zakażonych.

Koronawirus. Ile testów wykonano?

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia ostatniej doby wykonano 164 121 testów na obecność koronawirusa.



Koronawirus. Ile szczepień wykonano?

W Polsce wykonano łącznie 51 996 078 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 21 819 649 osób. Ostatniej doby podano 100 982 dawek preparatów przeciw COVID-19.

Dawkę przypominającą przyjęło 10 282 046 osób, natomiast trzecią dawkę przyjęło 211 654 pacjentów.

Koronawirus. Kiedy szczyt V fali?

Zdaniem dr. Franciszka Rakowskiego z Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW liczby podawane przez Ministerstwo Zdrowia nie oddają realnej liczby zakażeń.

- Z naszego modelu wynika, że liczby podawane przez resort należy pomnożyć razy 12. Oznacza to, że w ostatnich dniach dziennie zakaża się nawet 600 tys. osób. Za tydzień przewidujemy szczyt zakażeń i będzie on wynosił ok. 800 tys. dziennych infekcji - powiedział dr Franciszek Rakowski, który kieruje zespołem przygotowującym model.

Eksperci szacują, że w tej fali pandemii zakazi się wirusem blisko 30 mln osób.