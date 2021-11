Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (2036), lubelskiego (1761), podlaskiego (708), pomorskiego (654), łódzkiego (637), dolnośląskiego (614), małopolskiego (589), śląskiego (558), kujawsko-pomorskiego (478), wielkopolskiego (465), podkarpackiego (451), warmińsko-mazurskiego (439), zachodniopomorskiego (415), świętokrzyskiego (214), opolskiego (160), lubuskiego (134).



Reklama

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 451 3 589 12 558 21 160 614 11 134 465 2 214 5 637 4 2036 8 478 9 708 2 439 8 654 3 415 1761 36

116 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Ładowanie...

Ładowanie...

Koronawirus. Ile osób w szpitalach?

W szpitalach jest 8 257 osób z COVID-19, w tym 692 pacjentów podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 12 867 łóżek i 1 185 respiratorów. Oznacza to, że w skali kraju wolne jest 4 610 łóżek covidowych i 493 respiratory. Na kwarantannie przebywa 256 015 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 718 452 zakażonych.

Ładowanie...

Rok temu, 3 listopada 2020, hospitalizowanych było 19 710 osób z COVID-19, w tym 1 550 pod respiratorami.

Koronawirus. Ile szczepień wykonano?

W Polsce wykonano łącznie 39 120 916 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 19 981 458 osób. Ostatniej doby podano 49 459 dawek preparatów przeciw COVID-19. Dawkę przypominającą przyjęło 835 600 osób, natomiast trzecią dawkę przyjęło 240 447 pacjentów.

Ładowanie...

Koronawirus. Ile testów?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby wykonano 68 383 testów.

Czwarta fala pandemii. Co z obostrzeniami?

- Jest to wariant, który oczywiście jest w dalszej perspektywie brany pod uwagę, ale bardzo nie chcielibyśmy go wprowadzać - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller w Radiu Plus pytany o zamykanie kin czy restauracji.

Wskazał też, że rząd stawia teraz na uruchamiania oddziałów covidowych i "ewentualnie w pierwszej fazie limity, które mogłyby być wprowadzane w poszczególnych obszarach".

- Natomiast jest to wariant, który odkładamy jednak na dalszy plan. Ważniejsze jest w tej chwili stawianie oddziałów covidowych, aby te wszystkie osoby, które zachorują, miały odpowiednią opiekę i przede wszystkim zachęcanie do szczepień - powiedział rzecznik rządu.