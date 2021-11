- Rozpędzanie się czwartej fali jest wolniejsze. W poprzednim roku szczyt 30 tys. zakażeń mieliśmy 7 listopada. Kluczową sprawą są jednak hospitalizacje, ale mamy zabezpieczoną bazę szpitalną - powiedział na antenie Adam Niedzielski.

- Ta dynamika niestety utrzymuje się na wysokim poziomie, bo my w zasadzie już powoli dobijamy do poziomu średniego dziennego w tygodniu 10 tys. zakażeń. To jest naprawdę dużo - dodał.



Minister mówił także o transmisji koronawirusa w szkołach. - Nikt temu nie zaprzecza. Jednak koszty ewentualnego zamknięcia szkół byłyby ogromne. Ograniczymy transmijsę, ale uruchomimy lawinę konsekwencji, w tym psychicznych - powiedział.



W czwartek Ministerstwo Zdrowia informowało o 15 515 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Zmarło kolejnych 250 osób.



Rok temu, 4 listopada 2020, hospitalizowane były 18 654 osoby z COVID-19, w tym 1 625 pod respiratorami.



