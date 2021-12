Mamy 26 965 nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarło 470 osób - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o nowych danych w programie "Graffiti" na antenie Polsat News.

- W porównaniu do zeszłego tygodnia mamy wzrost o mniej więcej o 200 przypadków. To minimalny wzrost, co kolejny dzień w tygodniu potwierdza, że jesteśmy w apogeum tej fali. Teraz pozostają znaki zapytania, co będzie się działo dalej - czy będziemy obserwowali spadki, czy jednak będziemy mieli do czynienia z ustabilizowanym, wysokim poziomem. To już jest nieciekawy scenariusz - mówił minister zdrowia.



Niedzielski przekazał, że ostatniej doby wykonano 107 tys. testów na obecność koronawirusa.





Nowy wariant Omikron. "Były dwa podejrzenia"

Pytany, czy w Polsce został potwierdzony wariant Omikron, Niedzielski przyznał, że "były dwa bardzo podejrzane przypadki" u osób, które wracały do Polski z RPA. - Miały dodatni wynik testu. Po sekwencjonowaniu próbki jednej z tych osób okazało się, że był to wariant Delta. Na ten moment nie mamy potwierdzonej informacji o Omikronie w Polsce - mówił.



- Niestety nie możemy mówić z przekonaniem, że Omikron jest bardziej zakaźny lub mniej zjadliwy. To są na razie informacje, które są hipotezami i wymagają potwierdzenia - mówił Niedzielski.



W czwartek MZ informowało o 27 356 nowych przypadkach zakażeń i 497 zgonach. W środę 1 grudnia - odnotowano 29 064 nowych przypadków zakażeń i 570 zgonów. To rekordy czwartej fali pandemii.

Obowiązkowe szczepienia? Możliwe dla wybranych grup

Adam Niedzielski pytany co zrobi polski rząd, by dobić do średniego, europejskiego poziomu wyszczepienia w UE, powiedział, że "jest to kwestia wyboru Polaków".



- Przygotowujemy rozwiązania, które zachęcą szczepień, a z drugiej strony powoli myślimy o obowiązku szczepiennym, szczególnie dla tych grup najbardziej narażonych, szczególnie medyków - mówił Adam Niedzielski.

Minister zdrowia przyznał, że obowiązek może zostać wprowadzony, ale wzorem Austrii i Niemiec nie byłby wdrażany od razu.



W późniejszej części rozmowy minister zdrowia przyznał, że "ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień". - Natomiast w przypadku pewnych grup, grup, które są z jednej strony narażone, a z drugiej odpowiadają też w sensie społecznym za pewne zwiększone ryzyko transmisji, to z mojego punktu widzenia te grupy powinny podlegać obowiązkowi szczepień - mówił Niedzielski.

Wśród zawodów, które powinny podlegać obowiązkowi wymienił medyków, nauczycieli i przedstawicieli służb mundurowych.

Limity dla osób niezaszczepionych

Od 1 grudnia w Polsce, w związku z kolejnymi potwierdzonymi zakażeniami wariantem Omikron w Europie, obowiązuje limit 50 proc. obłożenia w kościołach, obiektach sportowych, kinach, centrach handlowych i teatrach.



Z 500 do 250 osób zmniejszono również limit osób na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi. Maksymalnie 100 osób może uczestniczyć w takich zgromadzeniach i uroczystościach, jak wesela, komunie, konsolacje i spotkania, a także podczas dyskotek (do tej pory limit wynosił 150 osób). Z kolei limit jedna osoba na 15 m kw. obowiązuje na siłowniach, w klubach i centrach fitness, hazardzie, muzeach, galeriach sztuki, targach, wystawach, kongresach i konferencjach.



Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Nowe przepisy obowiązują do 17 grudnia. Minister zdrowia Adam Niedzielski zastrzegł podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że "jeżeli sytuacja ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, to decyzje mogą być podejmowane z dnia na dzień".



Zasady kwarantanny

Zmianie ulegają od środy również zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji. Podróżni niezależnie od środka transportu podlegają 14-dniowej kwarantannie (do tej pory 10-dniowej). Mogą być z niej zwolnieni m.in. w przypadku, gdy są w pełni zaszczepieni preparatem dopuszczonym do obrotu w UE. Zwolnienie z kwarantanny możliwe jest na podstawie testu PCR wykonanego po upływie 8 dni od przekroczenia granicy. Z nowych przepisów wynika również, że osoby podróżujące z Botswany, Eswatini (dawniej Suazi - red.), Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe nie mogą zostać zwolnione z kwarantanny, chyba że są zaszczepione preparatem uznawanym w UE.



Od wtorku do 13 grudnia obowiązuje zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych w siedmiu państwach znajdujących się na południu Afryki. Dotyczy on przylotów z Królestwa Eswatini, Królestwa Lesotho, Republiki Botswany, Republiki Mozambiku, Republiki Namibii, Republiki Południowej Afryki i Republiki Zimbabwe.



Zmianie nie ulegają inne obostrzenia obowiązujące do tej pory. Na przykład nadal jest obowiązkowe w całym kraju zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, m.in. w autobusie, tramwaju i pociągu, w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie. Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający m.in. całościowe zaburzenia rozwoju czy zaburzenia psychiczne. Należy również zachować dystans - minimalnie 1,5 m od siebie.