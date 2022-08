Koronawirus w Polsce. Duże zaskoczenie w raporcie Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Polsce

W ostatnim tygodniu (25-31 sierpnia) w Polsce odnotowano 21 927 zakażeń koronawirusem - informuje Ministerstwo Zdrowia w tygodniowym raporcie. To spadek liczby zakażeń tydzień do tygodnia, jednak w tym samym okresie znacznie wzrosła liczba ofiar. W okresie od 18 do 24 sierpnia stwierdzono łącznie 26 969 zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

