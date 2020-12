Wszystko wskazuje na to, że mamy opóźnienia w zgłoszeniach do lekarza – powiedział w środę wirusolog prof. Włodzimierz Gut, komentując dużą liczbę zmarłych na COVID-19. W środę resort zdrowia podał informację o 565 zgonach.

Duża liczba zgonów z powodu COVID-19 wynika z późnego kontaktu z lekarzem - twierdzi wirusolog prof. Włodzimierz Gut

W środę Ministerstwo Zdrowia podało, że badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u dalszych 12 955 osób. Najwięcej przypadków wykryto na Mazowszu - 1600. Zmarło 565 chorych.

- Wszystko wskazuje, że mamy opóźnienia w zgłoszeniach do lekarza. W związku z tym, jak przychodzą, to stan jest dość ciężki. W tym momencie pojawia się kłopot - stwierdził wirusolog prof. Włodzimierz Gut, zapytany skąd taka duża liczba zgonów. Zaapelował o jak najwcześniejsze zgłaszanie się do lekarza, nawet gdy mamy wątpliwości, czy zaatakował nas koronawirus.

Ekspert przypomniał, że na COVID-19 średnio na świecie umiera ok. 3 proc. zakażonych. Podobnie jest w Polsce.

Blisko 13 tys. potwierdzonych zakażeń w środę to efekt przedświątecznych zakupów w galeriach i spotkań świątecznych - uznał naukowiec. Zaznaczył, że podana w środę liczba zachorowań nie jest jeszcze najwyższa. Według niego w czwartek dowiemy się, o większej liczbie przypadków COVID-19

Prof. Gut przypomniał, że liczba osób badanych pod kątem COVID-19 wynika nie tylko z samego zachorowania, ale też ze zgłoszeń osób chorych i wśród osób badanych jest wysoki odsetek pozytywnych testów.

Ekspert zapytany, czy efekt sylwestra będzie porównywalny do wzrostu zachorowań po świętach, stwierdził, że wszystko zależy od intensywności spotkań i od ruchliwości społecznej.

