Mamy 9053 nowe zakażenia koronawirusem w Polsce, a 481 kolejnych osób z COVID-19 zmarło - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia z 13 stycznia 2021. Nowych przypadków odnotowano niemal dwa razy więcej niż dzień wczesniej, gdy resort informował o 5,5 tys. potwierdzonych zakażeniach. W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 74 tys. testów. Wyzdrowiały 1 147 123 osoby, a zaszczepiono - ponad 309 tys.

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (1069), wielkopolskiego (1014), kujawsko-pomorskiego (910), śląskiego (818), pomorskiego (729), zachodniopomorskiego (700), warmińsko-mazurskiego (626), łódzkiego (567), lubelskiego (493), dolnośląskiego (452), małopolskiego (383), podlaskiego (333), lubuskiego (243), podkarpackiego (235), opolskiego (172), świętokrzyskiego (131). 178 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 117 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 364 osoby - przekazało Ministerstwo Zdrowia. Resort zaznacza, w związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń i zgonów od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń lub zgonów.

Bilans epidemii w Polsce to 1 404 905 potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 i 32 074 zgonów osób z COVID-19.



Łóżka i respiratory

16 553 pacjentów z COVID-19 przebywa obecnie w szpitalach w Polsce, z czego 1 606 pod respiratorami. W sumie w kraju dla pacjentów z SARS-CoV-2 przeznaczono 31 696 szpitalnych łóżek i 2 946 respiratorów.



Kwarantanną objęte są 180 854 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 5 679.



Testy

W ciągu doby wykonano 73 911 testów, w tym 13 933 antygenowych. Od początku epidemii w Polsce przebadano 7 792 827 próbek od 7 518 245 osób. Liczba zleceń od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wyniosła w sumie 1 854 388.



Szczepienia

Do wtorku w Polsce zaszczepiło się przeciw COVID-19 309 620 osób, a czego u 50 zanotowano niepożądany odczyn poszczepienny. Do kraju dostarczono już 1 051 830 dawek szczepionek, a 483 465 trafiło do punktów szczepień. Zutylizowano 786 dawek. Stan magazynów - w tym dawki na drugie szczepienie i w trakcie realizacji - wynosi 568 365 dawek.

Od 15 stycznia ruszą zapisy na szczepienia dla seniorów powyżej 80 roku życia, tydzień później dla seniorów powyżej 70 lat.



Do tej pory szczepienia wykonywano jedynie preparatem firmy Pfizer i BioNTech. We wtorek do Polski dotarły również szczepionki firmy Moderna - pierwsza partia liczy 29 tys. dawek. Z magazynu ARM w Wąwale w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego szczepionki Moderny trafią do hurtowni farmaceutycznych, a następnie do szpitali węzłowych w całym kraju.

Mechanizm działania preparatów Pfizera i Moderny jest taki sam. Są to szczepionki mRNA.

Testy przesiewowe nauczycieli

W kraju trwają badania przesiewowe nauczycieli na obecność SARS-CoV-2. Rozpoczęły się w poniedziałek i mają zakończyć się w piątek. Według ministra edukacji Przemysława Czarnka badania przebiegają bez zakłóceń.

Wyniki będą znane najpóźniej w niedzielę, czyli tuż przed powrotem do szkół najmłodszych uczniów (klasy I-III) planowanym na 18 stycznia. Testy powinny objąć około 165 tys. osób.



Koronawirus na świecie

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującego groźną chorobę XCOVID-19, stwierdzono dotychczas u ponad 91 mln ludzi na świecie, ponad 1,95 mln zakażonych zmarło.

