Koronawirus w Polsce, dane z 12 stycznia. Kolejny dzień z zaskakująco niską liczbą nowych zakażeń

Mamy 5569 nowych zakażeń koronawirusem, a 326 osób z COVID-19 zmarło - wynika z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia z 12 stycznia 2021 r. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono testami 1 395 779 zakażeń SARS-CoV-2 i 31 593 zgonów. Wyzdrowiało 1 138 126 osób.

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (695), pomorskiego (583), kujawsko-pomorskiego (526), śląskiego (522), warmińsko-mazurskiego (483), wielkopolskiego (483), zachodniopomorskiego (400), lubelskiego (344), dolnośląskiego (339), łódzkiego (285), małopolskiego (236), podlaskiego (143), opolskiego (116), podkarpackiego (108), świętokrzyskiego (108), lubuskiego (89). 109 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Ministerstwo zdrowia zaznacza, że "w związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń i zgonów od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń lub zgonów".



Minister zdrowia: Zaskakująca liczba

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski ocenił, że dzisiejsza liczba nowych przypadków SARS-CoV-2 jest zaskakująco niska. - A to już jest liczba nie weekendowa tylko liczba z poniedziałku, czyli z dnia wczorajszego - mówił w Radiu Plus.



- Pandemia nas zaskakuje wszystkich. Dzisiaj, tak jak mówiłem, mamy wynik, który jest odstający w dół od poprzednich tygodni, co by wskazywało, że te zwiększone zachorowania, z którymi mieliśmy do czynienia po świętach, to była pewna kumulacja badań, a nie start nowych zachorowań, ale to wszystko wymaga pewnego czasu na potwierdzenie - skomentował .

W poniedziałek rano resort zdrowia informował o 4622 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, w niedzielę o 9410 nowych przypadkach, w sobotę o 10 548 nowych przypadkach, w piątek o 8790 nowych przypadkach, w czwartek o 12 054 nowych przypadkach, a w środę o 14 151 nowych przypadkach.

Zajęte łóżka i respiratory

16 859 pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 przebywa w szpitalach. W całym kraju pozostaje ponad 15 tys. wolnych łóżek tzw. covidowych. W najcięższym stanie jest 1 637 chorych, którzy przebywają pod respiratorami. Wolnych pozostaje 1311 takich urządzeń dla pacjentów z COVID-19.



169 588 osób jest obecnie objętych kwarantanną, 5 645 - nadzorem epidemiologicznym.



Testy

W ciągu doby wykonano ponad 50,1 tys. testów na koronawirusa. W sumie przebadano 7 718 916 próbek od 7 444 872 osób.



Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 90,4 mln ludzi na świecie, ponad 1,93 mln zakażonych zmarło.