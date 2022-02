Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (1217), wielkopolskiego (802), kujawsko-pomorskiego (614), pomorskiego (481), zachodniopomorskiego (461), dolnośląskiego (453), śląskiego (401), łódzkiego (391), małopolskiego (337), lubuskiego (313), warmińsko-mazurskiego (266), lubelskiego (235), świętokrzyskiego (183), opolskiego (145), podlaskiego (119), podkarpackiego (98).

48 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarła jedna osoba.

Od początku pandemii na COVID-19 zachorowało 5 667 054 osób, a 111 317 zmarło.



Koronawirus w Polsce. Ile osób w szpitalach?

W szpitalach jest 13 024 pacjentów z COVID-19, w tym 841 podłączonych do respiratorów - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Na kwarantannie przebywa 91 748 osób.

Resort przekazał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 26 507 łóżek i 2 299 respiratorów.

MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 5 057 169 zakażonych.

Dwa tygodnie temu, 14 lutego, hospitalizowano 16 483 pacjentów z COVID-19, w tym 1 003 chorych podłączonych do respiratorów.

Tydzień temu, 21 lutego, w szpitalach przebywało 18 824 pacjentów z COVID-19, w tym 1 137 chorych wymagających leczenia respiratorowego.

Koronawirus w Polsce. Ile testów wykonano?

Ostatniej doby wykonano 42 701 testów na obecnosć koronawirusa.

Koronawirus. Ile szczepień wykonano?

Ostatniej doby wykonano 3 717 szczepień przeciwko COVID-19. Łącznie wykonano 53 324 129 szczepień.



Trzecią dawkę przyjęło 219 148 osób, a dawkę przypominającą 11 097 045.

W pełni zaszczepionych jest 22 188 817 osób.

Luzowanie obostrzeń

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem rządu nowe przepisy sanitarne obowiązywać będą do 31 marca br. Na przykład do końca marca obowiązkową 7-dniową kwarantannę będą musiały odbyć osoby przekraczające granicę, które nie mają ważnego paszportu covidowego. Jeśli ktoś zakazi się koronawirusem, to nadal będzie musiał poddać się izolacji. Będzie ona trwała 7 dni, jeżeli nie wystąpiły objawy COVID-19. Lekarz POZ będzie mógł podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli stan zdrowia pacjenta będzie tego wymagał. Inne zasady izolacji obowiązują osoby wykonujące zawód medyczny, żołnierzy lub funkcjonariuszy. Wtedy izolacja trwa: 7 dni (od dnia uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2) lub 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny).

Nowe rozporządzenie przewiduje ponadto, że jeśli ktoś mieszka z osobą chorą, to jego kwarantanna potrwa tyle, ile izolacja współdomownika. Przez 30 dni od zakończenia choroby osoby, które zakończyły izolację lub hospitalizację, nie zostaną objęte kwarantanną z powodu zamieszkiwania z osobą objętą izolacją. Jeśli ktoś jest zaszczepiony i uzyskał negatywny wynik testu, zostanie zwolniony z kwarantanny; jeśli nie jest zaszczepiony, może zostać zwolniony z kwarantanny w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu po zakończeniu izolacji osoby, z którą mieszka.