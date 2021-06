Tydzień temu, 19 czerwca, odnotowano 168 nowych zakażeń. Zmarły wtedy 41 zakażone osoby.

Sobotnie przypadki pochodzą z 15 województw - wszystkich poza lubuskim, gdzie nie zanotowano żadnego: lubelskiego (12), dolnośląskiego (11), łódzkiego (10), mazowieckiego (10), wielkopolskiego (9), małopolskiego (8), śląskiego (7), pomorskiego (6), podkarpackiego (5), warmińsko-mazurskiego (5), świętokrzyskiego (4), zachodniopomorskiego (4), opolskiego (3), podlaskiego (2) i kujawsko-pomorskiego (1). Trzy zakażenia to dane bez adresu.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne

Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast ze względu na współistnienie tej choroby z innymi schorzeniami zmarło 16 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem 2 879 569/74 974 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

W szpitalach jest 1082 chorych z COVID-19, a przygotowano w sumie 10 522 łóżka. 171 pacjentów jest podłączonych do respiratorów. W sumie przygotowanych do użycia są 1093 takie maszyny.



Ministerstwo Zdrowia przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 58 801 osób, a wyzdrowiało dotąd 2 651 360 zakażonych.

W ciągu doby wykonano ponad 43,2 tys. testów na koronawirusa.

Szczepionkowa loteria

Od 1 lipca do 30 września potrwa Loteria Narodowego Programu Szczepień; będzie można w niej wygrać nagrody pieniężne oraz samochody i hulajnogi elektryczne - poinformował w czwartek prezes Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik. Pula nagród natychmiastowych opiewa na ponad 14 mln zł - dodał.

Aby móc wziąć udział w loterii należy się zapisać, można to zrobić dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989; przez stronę internetową pacjent.gov.pl na swoim IKP; wysłać sms o treści SzczepimySie na numer 880-333-333 lub pójść do pobliskiego punktu szczepień.



Każdy z uczestników loterii będzie miał cztery szanse na wygraną. Będzie też kilka kategorii nagród: codzienne, tygodniowe, miesięczne oraz nagroda główna.

Jeśli chodzi o nagrody natychmiastowe, to codziennie do wygrania będą nagrody pieniężne o wartości 200 zł przyznawane co 500 uprawnionej osobie lub 500 zł przyznawane co 2 tys. osobie. Prezes TS przekazał, że pula nagród natychmiastowych wynosi 14 mln 300 tys. zł.

W przypadku nagród tygodniowych odbędzie się 12 losowań w każdą środę. Tutaj do wygrania będzie 60 nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. zł oraz 720 hulajnóg elektrycznych.

Nagrody miesięczne - przewidziano trzy losowania w okresie trwania loterii w trakcie, której będzie można wygrać sześć nagród pieniężnych w wysokości 100 tys. zł oraz sześć samochodów osobowych Toyota Corolla.

Prezes Totalizatora Sportowego wyjaśnił, że losowanie finałowej nagrody nastąpi 6 października; do wygrania będą dwie nagrody pieniężne w wysokości 1 mln zł oraz dwa samochody osobowe Toyota C-HR.

Biuro prasowe Totalizatora Sportowego poinformowało, że łączna pula nagród w loterii to ponad 22 mln 700 tys. zł - chodzi zarówno o nagrody pieniężne, jak i rzeczowe.