Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 2431 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To niemal o połowę mniej zakażeń niż w niedzielę. Zmarło kolejnych 45 osób. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 1 552 686, a zgonów do 39 132. W kraju wykonano 1 656 708 szczepień.

Nowe przypadki dotyczą osób z województw: mazowieckiego (438), pomorskiego (332), kujawsko-pomorskiego (227), podkarpackiego (155), wielkopolskiego (155), śląskiego (145), zachodniopomorskiego (122), dolnośląskiego (111), lubelskiego (110), świętokrzyskiego (95), podlaskiego (90), lubuskiego (88), łódzkiego (84), małopolskiego (83), warmińsko-mazurskiego (70) i opolskiego (40).

86 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 34 osoby.



W sobotę Ministerstwo Zdrowia informowało z kolei o 5965 zakażeniach i śmierci 283 chorych. W niedzielę natomiast dane przedstawiały się następująco: 4728 zakażeń i 93 zgony.



Liczba zakażonych po poniedziałkowych danych wzrosła do 1 552 686. Dotychczas zmarły 39 132 osoby.



Ile osób w szpitalach?

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 12 559 osób. Pod respiratorami jest 1326 pacjentów. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 27 690 łóżek i 2687 respiratorów.

Kwarantanną objętych jest 129 751 osób.

Wyzdrowiało dotąd 1 312 856 zakażonych.

Ilu zaszczepionych?

W ciągu minionej doby wykonano w Polsce 14 568 szczepień. Łączna liczba szczepień wykonanych w kraju wynosi 1 656 708, w tym 450 496 to szczepienia drugą dawką.

Ile testów?

Ostatniej doby wykonano ponad 21 tys. testów na obecność koronawirusa.



Koronawirus na świecie

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u około 106 mln ludzi na świecie, a ponad 2,31 mln zakażonych zmarło.

