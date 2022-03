Mamy 12 737 (w tym 1 314 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (2007), wielkopolskiego (1761), kujawsko-pomorskiego (1209), zachodniopomorskiego (981), dolnośląskiego (947), lubuskiego (797), śląskiego (735), lubelskiego (712), pomorskiego (672), łódzkiego (605), warmińsko-mazurskiego (587), małopolskiego (580), świętokrzyskiego (407), podlaskiego (284), opolskiego (238), podkarpackiego (132).

Reklama

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 132 20 580 13 735 28 238 4 947 10 797 4 1761 19 407 8 605 24 2007 17 1209 9 284 4 587 13 672 15 981 9 712 2

83 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Bilans ofiar

Minionej doby z powodu koronawirusa zmarło 199 osób. 54 osoby zmarły bezpośrednio z powodu COVID-19, a 145 osób miało choroby współistniejące.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wynosi 5 734 041, z czego 112 535 osób zmarło.

Ładowanie...

Ładowanie...

Ile osób z COVID-19 znajduje się w szpitalach?

W szpitalach przebywa 9951 pacjentów z COVID-19, w tym 637 chorych podłączonych do respiratorów - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.

Resort przekazał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 23 002 łóżek i 1984 respiratorów.

Ładowanie...

Na kwarantannie przebywają 75 180 osoby. MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 5 115 918 zakażonych.

Tydzień temu, 26 lutego, w szpitalach przebywało 13 670 pacjentów z COVID-19, w tym 873 chorych podłączonych do respiratorów.

Szczepienia w Polsce

W ciągu minionej doby wykonano w Polsce 39 923 szczepień. Łączna liczba szczepień wykonanych w kraju wynosi 53 487 084.

22 239 563 to osoby w pełni zaszczepione. Trzecią dawkę szczepionki przyjęło 220 027 osób, a dawkę przypominającą 11 194 104.

Do tej pory zutylizowano 788 420 dawek szczepionki. W 18 458 przypadkach odnotowano niepożądane odczyny poszczepienne.

Ładowanie...

Ładowanie...

Odpowiednia dieta chroni przez COVID-19

Zdrowa i odpowiednio zbilansowana dieta może być skutecznym środkiem zmniejszania ryzyka zachorowania na COVID-19 u zdrowych, aktywnych fizycznie i nieotyłych młodych ludzi - udowodnili badacze z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Eketywność diety bogatej w warzywa i owoce, z odpowiednią ilością czosnku, orzechów, pełnoziarnistych produktów zbożowych i roślin strączkowych w ochronie przed chorobą koronawirusową może sięgać nawet 80 procent.

- Wyniki i wnioski naszych badań odnoszą się do młodych, umiarkowanie aktywnych fizycznie, zdrowych, nieotyłych, niepalących papierosów dorosłych osób. W takiej właśnie grupie dobrze zbilansowana dieta, bogata w warzywa, owoce oraz orzechy, a także kasze i rośliny strączkowe, odpowiednie ilości cebuli i czosnku, mogła o ponad 80 proc. zmniejszyć szansę zachorowania na COVID-19. Nie gwarantowała że ktoś nie zachoruje, bo jest to niemożliwe, ale znacznie zmniejszała to ryzyko - podkreśla dr Paweł Jagielski, główny autor badania z Zakładu Badań nad Żywieniem i Lekami CM UJ.

Dr Jagielski wraz ze współpracownikami na łamach czasopisma "Nutrients" opisał prowadzony od lipca 2020 do stycznia 2021 roku projekt badawczy, którego celem była ocena aktywności fizycznej, zachowań żywieniowych oraz mikroflory jelitowej osób na diecie wegetariańskiej i niewegetariańskiej na ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.