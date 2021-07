Nowe przypadki koronawirusa pochodzą z województw: małopolskiego (22), śląskiego (19), mazowieckiego (18), dolnośląskiego (13), łódzkiego (13), lubelskiego (9), warmińsko-mazurskiego (8), zachodniopomorskiego (8), kujawsko-pomorskiego (7), podkarpackiego (7), podlaskiego (5), świętokrzyskiego (4), wielkopolskiego (4), opolskiego (3), pomorskiego (3), lubuskiego (2).

Reklama

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 7 22 19 3 13 2 4 1 4 13 18 7 5 8 1 3 8 9

8 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W ciągu ostatniej doby odnotowano jeden zgon z powodu COVID-19, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami także jeden.

Wykonano 42 822 testy.



Ładowanie...

Od początku epidemii odnotowano w Polsce 2 882 786 zakażeń. Do tej pory zmarło 75 259 osób.

Ile osób w szpitalach?

W szpitalach jest 278 chorych z COVID-19, a 38 z nich jest podłączonych do respiratorów - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowane są 6184 łóżka i 601 respiratorów.

Ładowanie...

Szczepienia w Polsce

Resort przekazał ponadto, że na kwarantannie przebywają 79 794 osoby. Wyzdrowiało dotąd 2 653 700 zakażonych.

W Polsce wykonano dotąd 34 334 259 szczepień przeciw COVID-19 - podano w sobotę na stronach rządowych.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 17 398 999 osób. Dzienna liczba szczepień to 96 734 iniekcji.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 46 170 230 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to z kolei 36 563 265.

Ładowanie...

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 161 555 dawek. Zgłoszono 13 862 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Ładowanie...