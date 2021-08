Tydzień temu poinformowano o 233 nowych zakażeniach i o śmierci ośmiu osób.



Wtorkowe przypadki zakażeń dotyczą województw: mazowieckiego (45), małopolskiego (37), lubelskiego (28), łódzkiego (28), zachodniopomorskiego (20), śląskiego (19), wielkopolskiego (18), podkarpackiego (16), podlaskiego (16), pomorskiego (15), dolnośląskiego (9), świętokrzyskiego (9), warmińsko-mazurskiego (9), kujawsko-pomorskiego (6), opolskiego (5), lubuskiego (2).



Trzy zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 16 37 19 1 5 9 2 18 1 9 28 1 45 6 16 9 15 20 28 2

Jak przekazał resort zdrowia, z powodu COVID-19 zmarły dwie osoby, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - trzy. Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła tym samym do 2 888 670, a ofiar do 75 345.

Sytuacja w szpitalach

W szpitalach jest 465 chorych z COVID-19, w tym 60 pacjentów podłączonych do respiratorów - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu, 24 sierpnia, hospitalizowanych było 385 chorych z COVID-19, a dwa tygodnie temu, 17 sierpnia - 335.

Resort poinformował we wtorek, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6002 łóżka i 578 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 53 487 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 657 084 zakażonych.

Jak wynika z danych MZ, łączna liczba szczepień wzrosła do 36 232 370, a liczba w pełni zaszczepionych do 18 750 231. Minionej doby preparat przeciw COVID-19 przyjęło 32 513 osób.

Liczba dawek dostarczonych do Polski wynosi 53 910 230.

Urlop dla niezaszczepionych?

"Do wykazu prac legislacyjnych rządu została wpisana nowelizacja przepisów antycovidowych, którą przygotowuje Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Projekt przewiduje, że w przypadku osoby, która przekaże pracodawcy informację o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub nieprzebyciu infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego lub nieposiadającej ważnego pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, pracodawca będzie mógł ją delegować do pracy poza jej stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym tej pracy. Albo skierować na urlop bezpłatny" - poinformowała "Rzeczpospolita".

- Ja o projekcie, który miałby pozwalać na wysyłanie pracowników na bezpłatny urlop, nie słyszałem - powiedział w studiu Polsat News wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Rzeczywiście toczą się prace w Ministerstwie Zdrowia, ale z mojej najlepszej wiedzy wynika, że ograniczają się one wyłącznie do tego, żeby pracodawca mógł mieć informacje o stanie zaszczepienia pracowników, ale wyłącznie po to, żeby np. móc tak organizować im pracę, żeby ich wzajemnie nie narażać, a nie wysyłać na urlopy - dodał.