Nowe przypadki pochodzą z województw: małopolskiego (20), śląskiego (20), mazowieckiego (18), pomorskiego (13), lubelskiego (10), wielkopolskiego (9), warmińsko-mazurskiego (7), dolnośląskiego (6), podkarpackiego (6), zachodniopomorskiego (6), podlaskiego (5), lubuskiego (4), kujawsko-pomorskiego (3), łódzkiego (3), opolskiego (1), świętokrzyskiego (1).



6 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 2 osoby.

We wtorek, 27 lipca, informowano o 106 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce i siedmiu ofiarach.



Do tej pory w Polsce koronawirusem zakaziło się 2 882 465 osób. W związku z COVID-19 zmarło 75 252 osób.



Ile osób w szpitalach?

W szpitalach jest 308 chorych z COVID-19, a 44 z nich jest podłączonych do respiratorów - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6195 łóżek i 610 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 81 796 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 653 446 zakażonych.

Ostatniej doby wykonano ponad 39,1 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym ponad 25,6 tys. testów antygenowych - podało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 18 482 181 próbek pobranych od 18 086 621 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 4 126 683 badania.

Do tej pory w Polsce wykonano 33 945 590 szczepień. Pierwszą dawkę przyjęło 18 133 454 osób. W pełni zaszczepionych jest już 17 116 255 osób.



Ostatniej doby wykonano 97 665 szczepień.



Ograniczenia dla niezaszczepionych?

- To decyzja, która byłaby daleko idąca, ale nie mogę w pełni wykluczyć takiego wariantu - powiedział w "Graffiti" w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o możliwość wprowadzenie w Polsce modelu francuskiego, zgodnie z którym dostęp do niektórych miejsc możliwy jest tylko dla osób zaszczepionych.

Rzecznik rządu poinformował jednocześnie, że decyzja dotycząca obowiązkowych szczepień dla medyków powinna zapaść w tym lub przyszłym tygodniu.

O dalsze kroki w walce z koronawirusem rzecznik rządu pytany był we wtorek na antenie Polsat News. Müller poinformował, że na poniedziałkowym spotkaniu Rady Medycznej z rządem tematem rozmowy był m.in. program szczepień oraz wprowadzanie obostrzeń w ramach czwartej fali pandemii, jeśli do niej dojdzie.

Müller przypomniał, że obecnie w przypadku wszelkiego rodzaju obostrzeń limity nie obejmują osób zaszczepionych. - Ten model na pewno zachowamy. Jeżeli te limity by się zmniejszały w niektórych miejscach, to te osoby, które są zaszczepione, tymi limitami co do zasady nie będą objęte - powiedział.

