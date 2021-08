Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (37), śląskiego (29), dolnośląskiego (23), małopolskiego (23), łódzkiego (18), podkarpackiego (16), wielkopolskiego (13), pomorskiego (11), zachodniopomorskiego (11), podlaskiego (10), świętokrzyskiego (10), kujawsko-pomorskiego (9), warmińsko-mazurskiego (9), lubelskiego (7), opolskiego (7), lubuskiego (6).



12 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.





Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 16 23 29 7 23 6 1 13 10 18 2 37 9 10 9 11 11 7

Reklama

Z powodu COVID-19 zmarły dwie osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarła jedna osoba.

Liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła do 2 887 485. DO tej pory zmarło 75 332 osób.



Ładowanie...





Więcej pacjentów w szpitalach

W środę, 25 sierpnia, ministerstwo poinformowało o 234 nowych zakażeniach i pięciu zgonach.

W szpitalach jest 371 chorych z COVID-19, w tym 47 pacjentów podłączonych do respiratorów.

Tydzień temu, 19 sierpnia, hospitalizowanych było 353 chorych z COVID-19, a dwa tygodnie temu, 12 sierpnia - 313.

Ładowanie...

Resort poinformował w czwartek, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6000 łóżek i 578 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 56 581 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 656 507 zakażonych.

Trzecia dawka szczepionki

Rzecznik resortu zdrowia na pytanie o to, kiedy przedstawione zostaną rekomendacje dotyczące szczepienia przeciw COVID-19 trzecią dawką, odpowiedział: "To pytanie do Rady Medycznej i do szefa Rady Medycznej, czyli prof. (Andrzeja) Horbana. Z tego, co wiem do końca tego tygodnia powinna taka rekomendacja zapaść i wówczas będzie podejmowana decyzja przez pana premiera, oczywiście przy współudziale ministra zdrowia".

Odniósł się do pytania, czy w rekomendacji będzie wskazane, jakiej szczepionki będzie trzecia dawka. - Tutaj najwłaściwszą decyzje i rekomendację podejmą eksperci, na bazie których my będziemy podejmować nasze decyzje. To, jakie szczepionki, to my już dzisiaj wiemy i wszyscy państwo wiecie, jakie szczepionki są podawane, jako ta trzecia dawka w tych państwach, jak Izrael, Wielka Brytania. Więc wiemy, jakie są tam dawki podawane, jakiej szczepionki, wiec pewnie będziemy postępować tożsamo, ale poczekajmy na decyzję Rady Medycznej, a przypomnę, że toczy się też postępowanie przed Europejską Agencja Leków (EMA) w tej sprawie - odpowiedział Wojciech Andrusiewicz.

Pytany był także o to, czy chodzi tylko o umożliwienie szczepień trzecią dawką osobom z obniżoną odpornością, po przeszczepach, czy też szeroko także innym osobom. - Pyta mnie pan o rekomendację Rady Medycznej, której jeszcze nie ma - zaznaczył Andrusiewicz.

Minister zdrowia pytany był we wtorek przez dziennikarzy o rekomendacje dotyczące podania trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. - Wczoraj odbyło się spotkanie Rady Medycznej pod przewodnictwem pana premiera Morawieckiego. Dyskutowaliśmy razem z ekspertami na temat m.in. stosowania tej trzeciej dawki - poinformował Niedzielski.

Przyznał, że nie ma jeszcze w tej kwestii decyzji Europejskiej Agencji Leków (EMA), która wprowadziłaby trzecią dawkę do charakterystyki produktu leczniczego. - Czyli po prostu na podstawie badań potwierdziła zasadność jej stosowania - sprecyzował.

Pytany, czy trzecia dawka szczepionki przeciw koronawirusowi będzie podawana osobom z zaburzeniami odporności odparł, że poniedziałkowa dyskusja Rady Medycznej na ten temat zakończyła się spójnym stanowiskiem, "że są grupy, dla których w pierwszej kolejności byłoby to możliwe" - powiedział Niedzielski.

- To jest perspektywa tygodni, a nie dłuższa - dodał, pytany, kiedy byłoby możliwe podawanie trzeciej dawki. Wyraził też nadzieję, że stanowisko Rady Medycznej będzie wypracowane dziś lub jutro. Wtedy - jak zaznaczył - wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim podejmą decyzję w kwestii podania trzeciej dawki pewnym grupom, które określił jako "najbardziej wrażliwe czy najsłabsze w zderzeniu z pandemią."