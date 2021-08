Z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba. Cztery osoby zmarły z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.



Nowe przypadki pochodzą z województw: małopolskiego (35), mazowieckiego (24), podkarpackiego (22), śląskiego (20), pomorskiego (18), podlaskiego (15), zachodniopomorskiego (13), dolnośląskiego (12), wielkopolskiego (12), łódzkiego (11), warmińsko-mazurskiego (11), kujawsko-pomorskiego (10), lubelskiego (10), świętokrzyskiego (6), opolskiego (5), lubuskiego (2).



Osiem zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



We wtorek, 24 sierpnia, ministerstwo informowało o 233 nowych zakażeniach i ośmiu zgonach.



W szpitalach jest 374 chorych z COVID-19, w tym 46 pacjentów podłączonych do respiratorów - podało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Tydzień temu, 18 sierpnia, hospitalizowanych było 344 chorych z COVID-19, a dwa tygodnie temu, 11 sierpnia - 300.

Resort poinformował w środę, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6002 łóżka i 578 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 58 125 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 656 342 zakażonych.

Obostrzenia covidowe

Minister zdrowia Adam Niedzielski we wtorek podczas konferencji prasowej został zapytany o plany rządu dotyczące wprowadzania ewentualnych obostrzeń covidowych.

Niedzielski potwierdził, że tak, jak podczas poprzednich fal zachorowań, brany pod uwagę jest podział kraju na strefy: zieloną, żółtą i czerwoną. Strefy - miałyby być - według niego - definiowane na poziomie powiatów.

- Dlaczego? Dlatego, że patrzymy na poszczególne regiony pod kątem również zróżnicowania poziomu szczepień, bo zaszczepienie populacji w danym regionie jest bardzo ważnym parametrem, który mówi o tym ryzyku, po pierwsze ile będzie zakażeń, po drugie jakie będzie obciążenie lokalnej infrastruktury szpitalnej - tłumaczył minister.

Jak dodał, "patrząc na to, że w województwach np. powiaty miejskie są o wiele lepiej wyszczepione, a powiaty wiejskie nieco gorzej, to jednak to zróżnicowanie jest o tyle duże wewnątrz województw, że ten poziom definiowania stref, uwzględniający wskaźnik wyszczepienia powinien zejść piętro niżej, a więc na poziom powiatowy".

Ważny poziom wyszczepienia

Rząd planuje ponadto "przeskalowanie" liczby zakażeń. Minister przypomniał, że dotychczas podstawowym elementem definiującym strefę, była liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców.

- Od 6 na 10 tysięcy to była strefa żółta, a od 12 - strefa czerwona. Chcemy dokonać przeskalowania podwójnego, bo widzimy, że w tej chwili, patrząc na doświadczenia krajów Europy Zachodniej, mamy do czynienia z sytuacją, w której ta sama liczba zakażeń przekłada się mniej więcej na 40-50 proc. mniej hospitalizacji - uzasadniał Niedzielski.

Jak dodał, "podwójne przeskalowanie" oznacza podniesienie tych progów - dla strefy żółtej - z 6 do 12 przypadków zakażeń na 10 tys. mieszkańców, a czerwonej - z 12 do 24. Zastrzegł, że to na razie wstępne założenia.

Przy wyznaczaniu stref brany ma być ponadto pod uwagę poziom wyszczepień. - Jeżeli dany region jest według liczby zakażeń klasyfikowany do którejś strefy, to jeżeli w tym regionie zaszczepienie jest powyżej średniego w kraju, to będzie ta strefa obniżona. Jeżeli ktoś ze względu na liczbę zakażeń ma czerwoną strefę, ale jego poziom wyszczepienia jest powyżej średniej, to będzie strefą żółtą - wyjaśnił Niedzielski.